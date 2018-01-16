АВТОБУСЫ - ШКОЛЬНИКАМ, МАШИНЫ - МЕДИКАМ

54 новых школьных автобуса, машин скорой помощи и санитарных автомобилей переданы в муниципалитеты Тверской области. В числе счастливых обладателей нового автобуса - школьники поселка Козлово Конаковского района. Также 2 санитарных автомобиля вручены врачам офисов общей практики поселений района.

16 января Губернатор Игорь Руденя вручил главам районов и руководителям медицинских учреждений Тверской области ключи от 23 школьных автобусов, 16 машин скорой помощи и 15 автомобилей для врачей общей практики. Транспорт был приобретён в конце 2017 года за счёт средств федерального и регионального бюджетов в рамках выполнения поручений Президента РФ Владимира Путина.

«На протяжении нескольких лет мы осуществляем плановую работу по модернизации автопарка. В 2016-2017 году закуплено 119 новых школьных автобусов и 91 машина для медицинских учреждений. Сегодня на территории Тверской области нет школьных автобусов старше десяти лет, совершенствуется работа службы скорой помощи», — обозначил Игорь Руденя.

Школьные автобусы марок «Ford» и «Газель» переданы в 18 муниципалитетов и будут использоваться для подвоза учеников 23 школ. Они заменят автотранспорт, который эксплуатировался с 2008 года.

Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, трансляционными громкоговорящими устройствами, кнопками «сигнал водителю», ремнями безопасности, дополнительными подножками пассажирской двери.

Сегодня на территории Верхневолжья в сфере школьных перевозок задействован 401 автобус. Ежедневно в 38 муниципальных образованиях организуется подвоз более 10 тысяч детей по 581 школьному маршруту.

Машины скорой помощи класса B и санитарные автомобили для врачей общей практики на базе «ВАЗ» и «УАЗ» поступят в учреждения здравоохранения 25 муниципальных образований области.

Таким образом, будет модернизирован транспорт службы скорой помощи центральных больниц в Бежецком, Жарковском, Западнодвинском, Калининском, Кимрском, Кувшиновском, Лихославльском, Максатихинском, Спировском, Торопецком и Фировском районах, а также на станциях скорой помощи в Вышнем Волочке, Ржеве и Твери.

«Машины скорой помощи 7 дней в неделю 24 часа в сутки на выездах, поэтому быстро приходят в негодность. Новые автомобили нам очень нужны. От имени медицинских бригад и жителей области хочу поблагодарить Игоря Михайловича и Правительство Тверской области за внимание к сфере здравоохранения», — отметил главный врач Калининской ЦРБ Александр Харченко.

Новые санитарные машины получат офисы врачей общей практики в Бельском, Бологовском, Вышневолоцком, Западнодвинском, Зубцовском, Калининском, Кашинском, Конаковском, Нелидовском, Рамешковском, Ржевском, Сандовском, Старицком и Торопецком районах.

В 2016 году за счёт федеральной казны в Тверскую область было поставлено 36 новых машин скорой медицинской помощи и 24 санитарных автомобиля для офисов врачей общей практики.

Пресс-служба Правительства Тверской области.