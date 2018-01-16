ОБСУЖДЕНА ПРОГРАММА ДОРОЖНЫХ РАБОТ НА 2018 ГОД

В Правительстве Тверской области обсудили программу дорожных работ на 2018 год

Программа дорожных работ в Тверской области на 2018 год обсуждалась на совещании, которое 15 января провел Губернатор Игорь Руденя.

«Главная задача – привести в надлежащее состояние нашу опорную сеть дорог. В числе приоритетов также дороги к туристическим объектам. Качественная дорожная сеть является базовым условием развития туризма. Третье направление – дороги, которые активно используются населением, в том числе проходящие через районные центры», – сказал Игорь Руденя.

В ходе рабочих поездок в муниципальные образования Игорь Руденя давал ряд поручений по приведению в порядок трасс, имеющих значение для социально-экономического развития территорий. По этому направлению в программу дорожных работ Министерством транспорта Тверской области включены 34 объекта. Самые крупные – автодороги Рамешки – Максатиха, Западная Двина – Жарковский, Вышний Волочёк – Бежецк – Сонково, п. Красномайский – Фирово, Бежецк – Кесова Гора – Кашин.

В программу 2018 года вошли также дороги, ведущие к основным туристическим зонам – 12 объектов в Осташковском городском округе, Торжокском, Селижаровском, Старицком, Весьегонском, Пеновском и Калининском районах.

В 2018-ом планируется продолжить ремонт дорог, которые начали приводить в порядок в прошлом году, в том числе ведущих к истоку Волги.

Продолжится также приведение в порядок улично-дорожной сети Твери. Принято решение о реализации в областной столице проекта по ликвидации грунтовых дорог в течение ближайших лет. Кроме того, планируется обсудить планы дальнейшего сотрудничества с Москвой по ремонту дорог Твери.

Также предполагается передать в федеральную собственность три региональные дороги, соединяющие Тверь и Ржев, Зубцов и Смоленскую область, Тверь - Калязин и Ярославскую область – всего 368,5 км. По словам Министра транспорта Тверской области Игоря Павлова, это позволит ежегодно экономить на их ремонте и содержании более 370 млн рублей.

Игорь Руденя обратил внимание регионального Минтранса, что в программу ремонта дорожной сети области необходимо включать не короткие отрезки, а значительные по протяженности участки – желательно от одного населенного пункта до другого.

Губернатор также акцентировал: нужно максимально ускорить проведение конкурсных процедур, чтобы подрядчики выполняли работы при благоприятных погодных условиях, качественно и в срок.

В наступившем году необходимо придерживаться стандартов дорожных работ, принятых в Тверской области в 2017 году, также отметил глава региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.