Игорь Руденя провел совещание на строительной площадке Спасо-Преображенского собора в Твери

15 января Губернатор Игорь Руденя посетил строительную площадку Спасо-Преображенского собора в Твери. Глава региона ознакомился с ходом строительных работ и провел совещание по текущим вопросам. Участие в обсуждении приняли митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены Правительства региона, представители строительных и архитектурных организаций, руководство тверского регионального благотворительного фонда «Собор» и другие участники процесса.

«В наступившем году нам предстоит большая работа по восстановлению главной святыни тверской земли и проведению мероприятий, посвящённых 700-летию преставления святого благоверного князя Михаила Тверского. Эти события должны объединить жителей вокруг традиционных ценностей нашего народа, дать людям позитивный настрой», - отметил Игорь Руденя.

В настоящее время на объекте возобновлено строительство, идет подготовка территории для проведения археологических раскопок на месте воссоздаваемой колокольни. Эти и другие вопросы обсуждались на совещании. Особое внимание было уделено качеству строительных материалов, влиянию погодных условий на продолжение работ.

Кроме того, речь шла об изготовлении иконостаса. Договор на эти работы заключен с ООО «Щигровское Православное Братство во Имя Святой Троицы». Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что представителям данной организации помимо непосредственных работ по изготовлению и монтажу иконостаса необходимо осуществлять за данным процессом авторский надзор. Наблюдать за работами будут и другие приглашенные эксперты.

Подобные совещания на месте строительных работ станут регулярными – отметил Игорь Руденя.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего визита в Тверскую область в конце прошлого года. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.

Пресс-служба Правительства Тверской области.