В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Учреждения культуры Тверской области в 2017 году получили более 49,7 млн рублей государственной поддержки

Более 49,7 млн рублей субсидий предоставлено муниципальным образованиям в 2017 году в рамках государственной программы «Культура Тверской области» на2017-2022 годы по различным направлениям.

«Вопросы культуры имеют определяющее значение практически для всей нашей жизни: экономики, образования, технологического развития. Культура – универсальный инструмент сохранения и передачи традиционных моральных, духовных, эстетических ценностей и основа гармоничного, свободного общества», – отметил Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по культуре и искусству в декабре 2017 года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, необходимо обеспечить доступность и качество услуг домов культуры, библиотек и других учреждений во всех районах Тверской области. Кроме того, глава региона поставил задачу активней продвигать возможности учреждений культуры, чтобы жители и гости Верхневолжья могли качественно и с пользой проводить свой досуг

В 2017 году 65 муниципальным образованиям выделены субсидии на укрепление материально-технической базы 70 домов культуры и 15 культурно-досуговых учреждений, в том числе на ремонт, приобретение звукового, светового, видеопроекционного оборудования, инвентаря – всего более 35,9 млн рублей.

Двум муниципалитетам предоставлено свыше 1 млн рублей субсидий на приобретение специализированного транспорта для обслуживания сельского населения, десяти – на закупку новых музыкальных инструментов для детских школ искусств (более 2,4 млн рублей). Девяти муниципалитетам направлено более 1,6 млн рублей на оснащение виртуальных концертных залов.

Продолжено комплектование книжных фондов библиотек. Свыше 3,6 млн рублей от области по этому направлению получили 48 муниципальных образований. Средства в объеме 2,5 млн рублей также выделены на подключение к интернету 101 библиотеки в 28 муниципалитетах.

Кроме того, более 2,4 млн рублей субсидий направлены на поощрение лучших работников и лучших сельских учреждений культуры в 26 муниципальных образованиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.