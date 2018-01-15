ТРУДОУСТРАИВАЕМ ИНВАЛИДОВ ПО СУБСИДИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ

В 2017 году в Тверской области трудоустроено 92 инвалида благодаря предоставлению субсидий работодателям

В Тверской области с 2017 года работодателям, трудоустраивающим инвалидов, предоставляется субсидия из областного бюджета. Это позволило в прошлом году дополнительно обеспечить рабочими местами 92 человека с ограниченными возможностями здоровья. Около половины из них – молодые, работоспособные люди в возрасте от 18 до 44 лет.

О важности формирования безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями по здоровью и, в частности, решении вопросов вопросы их трудоустройства и реабилитации говорил Президент России Владимир Путин при посещении Российской государственной специализированной академии искусств в декабре 2017 года.

«Когда человек с инвалидностью ходит на работу, он интегрирован в общество. Наша общая задача – дать возможность этим людям социализироваться», – отметил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний областного Правительства.

С 2018 года еще больше работодателей смогут принять участие в данной программе, и, соответственно, еще больше инвалидов – найти работу. В порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям внесены некоторые изменения. В частности, исключен такой критерий отбора получателей субсидии, как осуществление деятельности на территории Тверской области не менее двух лет с даты государственной регистрации.

В целом благодаря мерам областной поддержки в прошлом году доля обратившихся в службу занятости и трудоустроенных инвалидов составила 46%.

В регионе заквотировано 2,5 тысячи рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, ведется персонифицированный реестр инвалидов. В ежедневном режиме осуществляется формирование и обновление банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В полном объеме реализуются мероприятия активной политики занятости.

Полную информацию о трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями в Верхневолжье можно получить на интерактивной портале службы занятости населения Тверской области: http://trudzan.tverreg.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области.