152 МИЛЛИОНА - НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

Более 152 млн рублей будет направлено на ежемесячные выплаты жителям Тверской области при рождении первого ребёнка

На осуществление ежемесячных выплат жителям Верхневолжья в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка будет направлено свыше 152 млн рублей из федерального бюджета. Размер пособия в регионе составит 10 тыс. 625 рублей. Ряд новых мер поддержки семей принят в конце 2017 года по инициативе Президента Владимира Путина.

«Нам нужно перезагрузить политику демографического развития. На первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребёнка», — обозначил глава государства на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей.

Кроме выплат на первого ребёнка, «демографический пакет» Президента продлевает программу материнского капитала и расширяет возможности его использования, вводит специальную программу ипотечного кредитования, мероприятия по повышению качества медицинского обслуживания детей и ликвидации очередей в ясельные группы.

«Мы активно включились в реализацию системных мер по улучшению демографической ситуации в стране. Подали заявки на строительство социальных объектов в ряде муниципальных образований. Сейчас документы находятся в работе, в ближайшее время ожидаем результаты. В основном планируем строить детские сады с ясельными группами. Сегодня это самые востребованные позиции», — сказал Губернатор Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2017 года.

Что касается ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, право на получение этого вида поддержки семья получает, если ребенок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года (16 556 рублей 55 копеек).

Средства выплачиваются ежемесячно до достижения ребёнком 1,5 лет. За получением выплат жителям региона необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.