ОНФ СБЛИЖАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Надежда Сушко: В Тверской области многое сделано для сближения профессионального образования и работодателей

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, член совета директоров средних специальных учебных заведений Тверской области Надежда Сушко прокомментировала итоги встречи с губернатором Игорем Руденей. Одна из тем разговора была посвящена повышению качества профессионального образования.

По мнению общественницы, выпускники тверских школ сейчас более мотивированы на получение профессий технического профиля, чем несколько лет назад. Это результат совместной работы федерального и регионального правительства, ОНФ, педагогического сообщества и работодателей.

«В Тверской области многое сделано для сближения профессионального образования и работодателей, – считает Надежда Сушко. – Эта тема важна для школьников, их родителей и, в целом, для экономики региона»

По мнению эксперта, сегодня выпускники средних специальных учебных заведений не испытывают проблем с трудоустройством.

«Они не стоят на бирже труда, все работают по специальности», – отмечает Надежда Сушко.

Одной из главных проблем сопредседатель регионального отделения ОНФ считает «демографические ямы» конца 1990-х – начала 2000-х годов, из-за чего в течение ряда лет снижалось количество обучающихся рабочим специальностям. Но сейчас ситуация меняется к лучшему, и многие выпускники школ тверского региона желают получить профессию технического профиля.

Как рассказала Надежда Сушко, региональный штаб ОНФ планирует развивать в Тверской области проект «Профстажировки», цель которого – объединить усилия работодателей и системы профобразования с целью подготовки рабочих кадров и наполнения образовательного процесса более глубоким содержанием, отвечающим требованиям современных производств.

Своевременным шагом к повышению востребованности технических знаний Надежда Сушко назвала планы регионального правительства по строительству детского технопарка «Кванториум». По мнению губернатора Игоря Рудени, развитие технического творчества детей – одна из приоритетных задач системы регионального образования.

«Это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своем регионе, развивала его экономику», – заявил глава Верхневолжья.

Дискуссия губернатора Игоря Рудени с сопредседателями регионального штаба ОНФ состоялась через два дня после визита в Тверскую область президента Владимира Путина, который посетил Тверской вагоностроительный завод 10 января. На встрече с главой государства работники предприятия подняли вопрос об участии региона в программах развития среднего профессионального образования, что позволит обеспечивать приток на производство молодых специалистов.

«У нас много таких программ и по линии министерства образования, и по линии министерства промышленности, – ответил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Тверская область обязательно примет участие в этих программах.

«У вас такой энергичный и молодой губернатор. Думаю, что он встроится в общий тренд, в общую тенденцию. Без всяких сомнений, мы будем это продолжать. И будем, конечно, Тверь вовлекать», – обещал Владимир Путин.

Михаил Бородов.