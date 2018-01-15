ПИСЬМО ИЗ СИЗО: «НАРКОТИКИ ИЗМЕНИЛИ МОЮ ЖИЗНЬ. ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ ЕЕ НА ЖИЗНЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ»

Меня зовут Роман, мне 28 лет и в данный момент я отбываю наказание в виде лишения свободы за хранение наркотиков. Не вдаваясь в официальную статистику, а исходя чисто из жизненного опыта хочу отметить, что подобных историй огромное множество и моя не многим отличается от других и не является какой-то особенной. Итак, я расскажу, как я столкнулся с проблемой наркомании, какие в дальнейшем были последствия и какие я сделал выводы.

Стоит отметить то, что я из вполне благополучной семьи, мои родители всегда оказывали мне поддержку и заботу, а также серьезно занимались моим воспитанием. Было бы огромной ошибкой обвинять их в том, что в дальнейшем происходило в моей жизни.

Будучи подростком, я много времени проводил на улице со своими сверстниками, уже тогда мы баловались сигаретами и понемногу выпивали спиртное. Сейчас мне трудно сказать почему, но тогда, наверное, мы думали, что это круто, мы были совсем детьми, но по сути нам казалось, что мы становимся старше, нарушая какие-то запреты, глупо конечно, но нам было весело.

Когда мне было 11 лет я впервые покурил марихуану. В тот момент среди нас были ребята, которые уже пробовали, и они говорили, что это «нормальная тема», для меня тогда это оказалось достаточным аргументом, чтобы заинтересоваться и попробовать самому. Мне понравилось.

В 13 лет я стал курить гораздо чаще. Когда мне было 15 я открыл для себя новый вид наркотиков и перешел на «другой уровень», как я тогда думал. Это были ночные клубы и синтетические наркотики, типа экстази и амфетамина. С детства я был увлечен музыкой, скорее даже одержим, а также во мне всегда присутствовали творческие начала. Я думаю это тоже сыграло важную роль в моем пристрастии к наркотикам. Потом я не раз убеждался, что наркотики и музыка для человека с творческими видениями это очень опасная смесь, если быть честным я даже не заметил, как мои тусовки переросли в систематическое употребление не зависимо от времени суток, наличия компании и дальнейших планов. Состояние наркотического опьянения вошло для меня в норму, а трезвое состояние стало чем-то неприятным, мне всегда чего-то не хватало, и я старался как можно скорее избавиться от этого. Тем не менее, когда я еще не видел ни каких проблем. Я был типичным подростком, который идет в ногу со временем и не думал о будущем. Всегда считал себя особенным и думал, что вот именно я все контролирую.

Когда мне было 18 лет я абсолютно спонтанно попробовал героин, внутривенно, с того момента все приняло совсем другой характер. Уже через полгода я осознавал, что эту ситуацию я не контролирую. Раньше мне удавалось как-то скрывать от родителей, что я употребляю наркотики. Позже они, конечно, начали что-то подозревать, но они мне доверяли, а я постоянно им врал. Путем невероятной лжи я выкручивался из разных ситуаций и уходил от вопросов. Когда это продолжалось длительное время конечно им все становилось ясно. Чуть позже я узнал, что помимо «кайфа» есть еще и «ломка». Я не буду вдаваться в подробности этого состояния, могу лишь сказать, что это крайне неприятная тема и что я просто завидую тем людям, которые не знают, что это такое. Это продолжалось несколько лет до моего первого перерыва.

Все попытки родителей как-то мне помочь всегда перерастали в скандалы, в результате чего я уходил из дома и не возвращался неделями, или месяцами. За это время в моей жизни случилось всякое, но ничего хорошего, ничего такого что стоило бы помнить, или чем бы я мог похвалиться. Несколько раз у меня были передозировки. Это странное ощущение, когда ты открываешь глаза как будто ты только что проснулся, над тобой паникуют люди и говорят, что тебя вернули с того света, а ты даже не понял, что произошло. Наверное, поэтому даже подобные случаи никак не повлияли на меня и все продолжалось дальше. Дома уже просто не верили ни одному моему слову, и я старался как можно реже там появляться. С каждым годом становилось хуже. Многие мои сверстники уже тогда обзавелись жильем у многих уже есть дети и приличный доход, а у меня – ничего. Тогда я об этом не думал, точнее не предавал значение. Голова круглосуточно была занята поиском денег и наркотиков. Вся моя жизнь стала от них зависеть. Все очень просто, пока тебя ломает ты не можешь ничего, ни физически, ни морально, думаешь только о том, как побыстрее поправить свое состояние, а когда все срослось начинаешь жить. Но это не жизнь, сейчас я ее даже не помню, какие-то размытые воспоминания с провалами. Всем, наверное, знакомо чувство, когда не можешь вспомнить свой сон, это примерно такое же ощущение.

В 2013 году меня уговорили лечь в наркотическую, там после лечения мне вшили капсулу, которая блокирует определенные рецепторы головного мозга, проще говоря, когда употребляешь наркотики не чувствуешь ничего. Срок ее действия 6 месяцев и когда я вернулся с больницы первым делом я поехал и проверил как она работает, оказалось что работает. Я увидел совсем другую жизнь. Устроился на работу, поменял круг общения и постепенно начал менять свои взгляды. Ко мне вернулись эмоции. Могу отметить, что в тот период у меня получалось все довольно легко. Я начал быстро достигать определенных успехов на работе, да и в целом, за что я брался, выходило хорошо. Это касается и личной жизни и общение с людьми абсолютно разного характера. Прошло полгода, действие капсулы кончилось, но я по-прежнему ничего не употреблял. На тот момент я думал: «Вот она жизнь».

Я видел, что она прекрасна и был убежден, что больше никогда не вернусь к прошлому. Я больше времени стал проводить дома. Родные были счастливы видеть меня трезвым.

Но продолжалось это не долго. Через пару месяцев я встретил одного из старых знакомых, слово за слово и в итоге я опять укололся. Через пару недель я втянулся еще сильнее чем раньше и все стало как прежде, даже наверное хуже. Спустя какое время я опять поехал в ту же клинику, но в этот раз я уже не думал о том, что бы бросить, дело в том, что капсула предназначена для наркотиков опиодной группы, таких как героин, метадон и т.д. я просто заменил наркотик и употреблял его в ожидании, когда закончиться действие капсулы. В моей жизни по-прежнему ничего не изменилось. Тогда уже не стало моего отца, а мама была в полном отчаянии. Бывали дни, когда я думал что пора все это прекращать. Я пробовал «перекумариться» самостоятельно, но хватало меня максимум на два дня. Помню, как я сам просил маму закрыть меня дома и через сутки с невероятным скандалом выбегал оттуда сломя голову. Спустя некоторое время я снова поехал в клинику. Уже, наверное, потому, что просто осознал это уже край, и я могу умереть. И в этот раз не изменилось ровным счетом ничего.

В ноябре 2015 года меня задержали, когда я приобрел себе очередную дозу. В тот момент, как бы это не звучало, я не испытал даже малейшего стресса по этому поводу, а воспринял это как должное. Думал лишь о том, как пережить первые пару недель, меня это немного пугало и не зря. Первые дни было плохо, конечно это мягко сказано, но опять не хотелось бы вдаваться в подробности, да и на мой взгляд полноценно словами не передать как это было. Через какое-то время организм начал приходить в порядок. Я наконец то начал спать голова становилась яснее. Я начал много думать и анализировать. Иногда мне становилось как то паршиво от самого себя. Мне сейчас безумно стыдно перед своими родителями, перед родственниками и другими людьми, которые всегда искренне желали мне добра, а я их отталкивал.

Я слышал, что в СИЗО где я содержался под следствием есть отряд хозяйственного обслуживания, позже я узнал, что в этом отряде отбывают наказание осужденные, что там обязательно все работают. Я принял решение остаться в отряде х/о, когда меня осудили, то так и произошло. Я остался в своем городе, это позволяет мне поддерживать связь с моей мамой и родными, а самое главное тут абсолютно исключено все то, что связанно с моим прошлым. Сейчас у меня совсем другая жизнь. Прошло два года с момента моего ареста. Это самый длительный период моей жизни без наркотиков.

Конечно, прошлое не уйдет бесследно. Я часто думаю, о том, сколько всего в моей жизни упущенного, но я уверен, что в состоянии все исправить. Я в огромном долгу перед родителями. Мне очень жаль, что мой отец сейчас меня не видит, но я надеюсь хоть немного искупить свою вину обеспечив счастливую жизнь для своей мамы.

Раньше когда я лечился в клинике, мне не удавалось прочувствовать поэтапно весь этот путь выздоровления, так как все же это происходило искусственно при помощи препаратов. Здесь же мне пришлось справляться самостоятельно. Теперь на самом деле я осознаю всю серьезность этой проблемы. У меня в запасе больше нет времени, его нет совсем, а наверстать нужно много. Пока я отбываю наказание, от передозировки умерли два моих близких друга, которые были рядом с самого детства. Я верю в то, что в этот раз у меня все получится. Жизнь преподала мне достаточно уроков, что бы сделать выводы.

Осужденный Прошян Роман Гарникович, 1989 г.р., по ст. 228 ч.2 УК РФ к 3 г. 2 м. ИК общего режима.