"ВИТЯЗЬ-М" - ЭТО ТВЕРСКОЙ ТРАМВАЙ!

Тверские трамваи «Витязь-М» поступили в Октябрьское трамвайное депо Москвы

Первые в 2018 году низкопольные трамваи «Витязь-М», модель которого осмотрел Президент Владимир Путин в ходе посещения Тверского вагоностроительного завода 10 января, поступили в Октябрьское трамвайное депо Москвы. Они будут работать на маршрутах центра, востока и юго-востока столицы.

По итогам осмотра «Витязя-М» Владимир Путин дал высокую оценку технике, которую производят на ТВЗ.

«Трамвай замечательный. Наверное, один из лучших образцов в мире. Особенно приятно, что это ваши собственные разработки», – сказал Владимир Путин на встрече с рабочими предприятия.

Президент также сообщил о готовности работать над загрузкой завода в будущем.

«Сегодня ТВЗ выпускает качественную конкурентоспособную продукцию. Правительство Тверской области содействует обеспечению его загрузки, сохранению производственного и кадрового потенциала», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В Октябрьское трамвайное депо Москвы в настоящее время поставлены два трамвая «Витязь-М». В течение месяца они начнут работать на разных маршрутах столицы. По информации ГУП «Мосгортранс», планируется, что в 2018 году в Москву прибудут еще около 100 вагонов, а в следующем их общее количество достигнет 300 единиц.

Одно- и трёхсекционные низкопольные трамваи производятся ПК «Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода. Трехсекционные трамваи «Витязь-М» впервые вышли на столичные улицы в марте 2017 года. Сегодня такими вагонами уже полностью укомплектовано трамвайное депо имени Н.Э. Баумана, где находятся 120 вагонов. Они курсируют на шести маршрутах на северо-востоке, востоке и в центре столицы.

Трамваи «Витязь-М», а также новые модели «Богатырь», которые производятся на Тверском вагоностроительном заводе, в декабре 2017 года начали работать на маршруте №100 в Санкт-Петербурге.

Трамвай «Богатырь» был представлен Председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко в ходе визита в Тверскую область в ноябре 2017-го.

Пресс-служба Правительства Тверской области.