СЕМЕРО СМЕЛЫХ - В ЛИДЕРЫ РОССИИ

Семеро представителей Тверской области принимают участие в полуфинале конкурса «Лидеры России»

12 января в Московской области завершается первый полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа. Участниками этого этапа конкурса стали семеро представителей Тверской области.

Конкурс «Лидеры России» проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей.

«На протяжении длительного времени мы предпринимаем усилия в сфере подготовки кадров по самым разным направлениям. Что касается непосредственно конкурса, там действительно появляются очень интересные и талантливые молодые люди. Наша цель – помочь им в развитии», – отметил Владимир Путин, говоря о конкурсе «Лидеры России» на встрече с руководителями печатных СМИ и информационных агентств 11 января.

Подготовка современных управленцев, которые будут развивать экономику и социальную сферу Тверской области, - одна из основ кадровой политики в регионе.

«Важно наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов всех уровней», – считает Игорь Руденя.

Тверскую область на конкурсе «Лидеры России» представляют Юлия Жолобова (АО «Концерн Росэнергоатом»), Максим Голик (ООО «Парок»), Татьяна Дорошенко (АО «Диэлектрические кабельные системы»), Александр Капустин (ООО «Марс»), Александр Ковалёв (ЗАО РТИС ВКО), Андрей Орлов (ООО «Частная пивоварня «Афанасий»), Дмитрий Синев (Accenture).

Всего в полуфиналах конкурса принимают участие около 600 управленцев из разных регионов ЦФО. Победители полуфинальных туров по Центральному федеральному округу станут известны в конце января 2018 года. В финал «Лидеров России» выйдут 60 человек из ЦФО.

В общей сложности в финале примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Они получат образовательные гранты в размере 1 млн рублей.

Победителям конкурса будет предоставлена возможность в течение года получать консультации наставников проекта, среди которых руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов и другие.

В наблюдательный совет конкурса входят общественные деятели РФ, представители научного сообщества, культуры, спорта, в том числе член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.