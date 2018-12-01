"НАШЕ БУДУЩЕЕ" ПОМОЖЕТ СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Фонд «Наше будущее» готов оказать финансовую поддержку социальным предпринимателям Тверской области

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» приглашает представителей малого и среднего бизнеса Тверской области принять участие во всероссийских конкурсах проектов «Социальный предприниматель» и «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство». Победители могут получить беспроцентный заём на развитие бизнеса в размере до 10 млн рублей или инвестиции в сумме до 50 млн рублей.

«Наша задача – развивать деловую активность во внебюджетной сфере. Нужно оживить бизнес в районах, что позволит создавать новые рабочие места», – ставит задачу Губернатор Игорь Руденя.

В 2017 году в конкурсном отборе приняли участие 367 заявок из 66 регионов России. Поддержку фонда «Наше будущее» получили 27 проектов, в том числе проект из Тверской области – «Многофункциональный производственно-туристический центр «Конаковский фаянс».

Подробная информация о порядке участия в конкурсах представлена на сайтах http://konkurs.nb-fund.ru иhttp://investsp.nb-fund.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области.