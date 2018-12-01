ИГОРЬ РУДЕНЯ ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПАДНОГО МОСТА В ТВЕРИ

Игорь Руденя: решение вопросов по строительству Западного моста через Волгу в Твери будет ускорено

11 января Губернатор Игорь Руденя прокомментировал представителям СМИ итоги рабочей поездки Президента России Владимира Путина в Тверскую область 10 января 2018 года. В частности, тему строительства Западного моста в Твери, которая обсуждалась на встрече главы государства с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

«Президент вчера подписал документ, поручение по ускорению этого процесса – прохождения процедуры и принятия решения. Надеемся, оно будет положительным и будет определен срок реализации проекта», – сказал журналистам Игорь Руденя.

В ходе общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода 10 января Владимир Путин сообщил, что проектно-сметную документацию по строительству Западного моста в Твери планируется рассмотреть в феврале текущего года.

«Мост через Волгу должен быть. В апреле прошлого года дал соответствующее поручение Минтрансу, Правительству. В феврале этого года они должны выдать предложения по проектно-сметной документации. Предварительно могу сказать: это будет стоить свыше 10 миллиардов рублей», – отметил Владимир Путин.

Как сообщил Игорь Руденя, область готова обеспечить софинансирование строительства объекта в объеме 1,8 млрд рублей.

В этом году предусмотрено выделить средства на проведение экспертизы по транспортной безопасности. В 2018-ом планируется также завершить работы по согласованию переноса коммуникаций, в том числе высоковольтных линий.

Проект подразумевает реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в районе проспекта Калинина. Это позволит увеличить пропускную способность одной из крупных улиц Твери. Кроме того, предполагается расширение количества полос так называемого «Горбатого моста» в Заволжском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.