ГУБЕРНАТОР ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА

Губернатор Игорь Руденя прокомментировал итоги рабочей поездки Президента России Владимира Путина в Тверскую область

10 января 2018 года Тверскую область посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел продукцию, выпускаемую на Тверском вагоностроительном заводе, пообщался с рабочими предприятия. Сегодня, 11 января, Губернатор Игорь Руденя прокомментировал итоги визита главы государства в регион представителям СМИ.

«Владимир Владимирович высоко оценил откровенное и качественное общение с рабочими Тверского вагоностроительного завода», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что с главой государства обсуждался ряд важных для Тверской области вопросов.

Владимир Путин дал поручение относительно активизации участия региона в приоритетном проекте по сохранению и восстановлению реки Волги. Верхневолжье планирует модернизацию очистных сооружений в Ржеве, Твери, Осташкове. Актуальная задача – приведение в порядок системы водоочистки в Конаковском районе в рамках соглашения о сотрудничестве Тверской области и Москвы.

Ещё одно поручение Президента касается участия региона в федеральной программе по сохранению объектов культурного наследия. Ожидается, что в неё войдут Борисоглебский монастырь в Торжке и система водных каналов в Вышнем Волочке.

Одной из тем на встрече главы государства с сотрудниками Тверского вагонзавода стало обеспечение предприятия квалифицированными кадрами.

Как отметил Владимир Путин, на федеральном уровне вопросу уделяется большое внимание. Межведомственные программы обучения специалистов для промышленности предусматривают включение в работу самих производителей.

Правительство Тверской области обсуждает решение кадрового вопроса на ТВЗ совместно с предприятием.

«Всплеск загрузки вагоностроительного завода требует резкого увеличения количества сварщиков. На территории Тверской области несколько учебных заведений, которые выпускают таких специалистов. Мы практически уверены, что с нового учебного года у нас будет более масштабно запущена программа подготовки сварщиков для завода», – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.