ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

12 января – День работника

прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Тверской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! История вашего ведомства – это летопись служения закону и справедливости.

Эффективная деятельность прокуратуры обеспечивает верховенство закона, защиту конституционных прав граждан во всех сферах. Это важнейшие задачи, успешное решение которых имеет принципиальное значение для обеспечения безопасности и развития России.

Представителей прокурорского корпуса Тверской области во все времена отличали патриотизм, безусловная компетентность, верность долгу. Уверен, что, опираясь на традиции ведомства, вы продолжите с честью решать поставленные задачи, укреплять законность и порядок на территории региона.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в службе на благо Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Вот уже почти три столетия вы трудитесь на благо нашей Родины, ставя своей целью уничтожить зло, взяточничество и беззаконие.

Вы противодействуете преступности, пресекаете правонарушения, служите государству и его гражданам! Благодаря вашему высокому профессионализму, добросовестности, справедливости и принципиальному надзору обеспечивается стабильная и надежная защита интересов общества и страны в целом.

Искренне желаем вам, служащим закону, крепкого здоровья, благополучия и мудрости. Пусть почетное звание надежных стражей закона придает вам жизненных сил и энергии в решении самых сложных задач!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.

13 января – День российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Ровно 315 лет назад увидела свет первая российская газета, одной из задач которой император Петр I считал утверждение могущества Отечества. В XXI веке ваша деятельность так же служит укреплению государства, формированию ценностных ориентиров общества.

Пусть ваша высокопрофессиональная работа, преданность делу и любовь к своему краю способствуют динамичному, современному развитию Тверской области, сохранению исконных духовно-нравственных традиций нашего народа.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые сотрудники средств массовой информации, журналисты и редакторы Конаковского района! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати! Потребность людей в интересной, объективной и разносторонней информации существовала всегда, поэтому журналистская работа во все времена была чрезвычайно важна для общества. Сегодня в нашем районе сложились хорошие традиции взаимодействия власти и прессы, и мы хотим поблагодарить вас за сотрудничество, выразить признательность за яркие и талантливые материалы, за вашу готовность объективно и оперативно освещать повседневную жизнь района, работу власти и достижения наших земляков. Здоровья вам, счастья, вдохновения, больше интересных тем, героев и информационных поводов!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.