12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ И ГОСУДАРСТВА



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. В конаковской прокуратуре трудятся настоящие профессионалы, многие из которых отдали долгие годы службе в правоохранительных органах. Коллектив прокуратуры довольно молод - в нем много перспективных сотрудников, причем, немало среди них и представительниц прекрасного пола. В канун праздника наш корреспондент встретился с Конаковским межрайонным прокурором младшим советником юстиции Николаем Вячеславовичем ФОМЕНКОВЫМ. Он уже три года возглавляет Конаковскую прокуратуру, и за время его руководства результаты ее работы оцениваются довольно высоко.

Как сообщил Николай Вячеславович, в 2017 году Конаковской межрайонной прокуратурой выявлено 2061 нарушение закона, принесено 189 протестов на незаконные нормативные правовые акты, в суд направлено 444 иска на сумму 2 млн. 988 тыс. руб., внесено 229 представлений об устранении нарушений действующего законодательства, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 112 лиц, к административной ответственности привлечены 82 лица, предостережены 84 лица, по результатам «общенадзорных» проверок возбуждено 9 уголовных дел.

Основными приоритетами деятельности межрайонной прокуратуры являлись: защита трудовых прав граждан, соблюдение законодательства о земле, противодействию терроризму и коррупции, надзор в жилищно-коммунальной сфере, переселение из ветхого и аварийного жилья.

При проведении плановых проверок и проверок по обращениям граждан выявлены нарушения сроков выплаты заработной платы в ООО «КЗМИ», СНТ «Юность», ПСФ ОАО СПК «Мосэнергострой», ООО «Спецдорстрой», ООО «Водный мир», ООО «Конаково ВИП Клаб», МУП «Теплосеть», Центр досуга поселка Козлово.

Конаковским межрайонным прокурором за истекший период 2017 года в мировой суд в интересах работников ПСФ ОАО СПК «Мосэнергострой», ООО «Спецдорстрой» и Центр досуга п. Козлово направлено 139 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов о погашении задолженности по заработной плате на сумму 2040456,32 рубля. Рассмотрено и удовлетворено 138 заявлений на сумму 1994395,5 руб. В прошедшем году межрайонной прокуратурой в Конаковский городской суд направлено 10 административных исковых заявления об обязании администраций поселений провести энергетическое обследование системы теплоснабжения с целью установления степени износа системы теплоснабжения и получить соответствующий энергетический паспорт, которые рассмотрены и удовлетворены.

Также по искам межрайонной прокуратуры в двух поселениях Конаковского района возобновлена поставка газа и электроэнергии на котельные в период начала отопительного сезона.

В 2017 году, в том числе по фактам незаконного изменения разрешенного вида использования земельных участков и иным нарушениям земельного законодательства, принесено 59 протестов на постановления органов местного самоуправления, которые рассмотрены и удовлетворены, правовые акты приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства.

В суд направлено 10 исковых заявлений о демонтаже незаконно установленных заборов, препятствующих свободному доступу граждан для отдыха в водоохранной зоне, которые рассмотрены и удовлетворены, свободный доступ граждан к береговой полосе обеспечен.

В 2017 году после изменений в федеральное и региональное законодательство в сфере противодействия коррупции по итогам проведенных проверочных мероприятий нормативных правовых актов органов местного самоуправления Конаковского района на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, межрайонной прокуратурой внесено 17 представлений, по итогам рассмотрения которых приняты нормативные акты, обязывающие предоставить и опубликовать сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не только муниципальных служащих администраций, но и всех депутатов представительных органов поселений.

Выявлены факты совершения коррупционных преступлений должностными лицами одного из городских поселений Конаковского района. По итогам прокурорских проверок в отношении данных лиц возбуждено два уголовных дела, по которым проводятся следственные действия.

Большое внимание в 2017 году межрайонной прокуратурой уделено состоянию улично-дорожной сети как г. Конаково, так и Конаковского района. Межрайонным прокурором в суд направлено 39 исковых заявлений об обязании администраций поселений Конаковского района привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП.

По итогам рассмотрения исковых требований прокурора удовлетворены 37 исков, проведены необходимые ремонтные работы.

Мерами прокурорского реагирования ускорена работа органов местного самоуправления по категорированию объектов с массовым пребыванием людей на предмет их антитеррористической защищенности, дошкольные образовательные учреждения обеспечены системами видеонаблюдения, объекты здравоохранения и гостиницы утвердили соответствующие паспорта.

По итогам проверочных мероприятий межрайонной прокуратурой пресечена деятельность предприятий общественного питания по дистанционной реализации алкогольной продукции.

Также совместная работа комиссии администрации Конаковского района, прокуратуры и ОНД по г. Конаково и Конаковскому району ГУ МЧС России по Тверской области дает положительный результат при проведении совместных проверок соблюдения в поселениях требований пожарной безопасности. Итогом такой работы стала судебная защита и обязание поселений провести очистку населенных пунктов от сухой травы, чтобы не допустить создания пожароопасной ситуации.

Также межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения федерального законодательства по заявлению матери малолетнего ребенка-инвалида о ненадлежащем обеспечении ее сына лекарственным препаратом.

Установлено, что малолетний ребенок – инвалид, в нарушение требований федерального законодательства обеспечивается данным препаратом нерегулярно, с перебоями, а в августе-сентябре 2017 года не обеспечивался вообще, что, в свою очередь, нарушает его конституционные права на получение медикаментов, необходимых для поддержания здоровья.

Межрайонной прокуратурой в Центральный районный суд г. Твери направлено исковое заявление об обязании министерства здравоохранения Тверской области обеспечивать ребенка лекарственным препаратом в необходимом объёме. Исковые требования прокурора удовлетворены. В 2018 году вышеуказанные направления деятельности останутся приоритетными для органов прокуратуры, особое внимание будет также уделено исполнению законов о противодействии терроризму и экстремизму, защите прав социально незащищенных категорий граждан, в том числе, несовершеннолетних.