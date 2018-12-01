До чего дошел прогресс…

С середины прошлого года в четырех поселениях Конаковского района велась активная работа по реконструкции и модернизации систем водоснабжения и горячего теплоснабжения. А связана она с передачей этих полномочий с уровня поселений на районный.

И вот под Новый год жители трех поселений смогли оценить проделанную работу: в д. Ручьи и д. Кошелево Городенского сельского поселения завершился первый этап модернизации теплоснабжения - появились новые автоматизированные котельные, а в с. Селихово проведена замена трубопроводов горячего теплоснабжения на участке протяженностью порядка 100 метров.

Если с трубопроводами все ясно, то о новых котельных можно и поподробнее. С виду это небольшое здание с совершенно новым автоматизированным оборудованием. Видя слово «автоматизированным», сразу понимаем, что функционирование котельной должно осуществляться без рабочего персонала: слесарей, механиков, начальников. Так оно и есть, котельные будут непрерывно работать без персонала, а ее обслуживание осуществляться дежурным персоналом диспетчерского пункта, являющимся ответственным за все оборудование котельной и экономичность ее работы. В случае не-исправности электрическая сигнальная система автоматики подаст сигнал на пульт диспетчера, который, в свою очередь, примет решение об устранении неисправности.

Напомним, что проводить такие работы стало возможным благодаря тому, что руководству района удалось вступить в региональную программу софинансирования модернизации объектов ЖКХ, которая предполагает софинансирование реконструкций таких объектов (84 процента стоимости проекта финансирует область, 16 процентов - район). В этом году из районного бюджета было выделено порядка 8 миллионов рублей на реконструкцию котельных в Городне и Ручьях и на капитальный ремонт участка теплотрассы в с.Селихово. Но это еще только начало большой дороги под названием «модернизация теплоснабжения в Конаковском районе».

В этом году по ручьевскому проекту предстоит реконструкция трасс теплоснабжения и горячего водоснабжения. Проект прошел госэкспертизу и включен в программу 2018 года. По Городне: разрабатывается проектно-сметная документация. В первом квартале 2018 года планируется прохождение госэкспертизы и вступление в программу софинансирования.

По ремонту теплосетей Старомелковского сельского поселения также будет разрабатываться проектно-сметная документация. Процесс этот долгий, но очень нужный и важный для нашего населения.

Татьяна ДУРАСОВА.