ТРАГЕДИЯ В ЗЕЛЕНОМ БОРУ

Днем 7 января 2018 года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в доме на ул. Изумрудной микрорайона Зеленый бор г. Конаково двух тел с признаками криминальной смерти. На место происшествия незамедлительно выехали руководитель и следователи следственного отдела СКР и криминалисты следственного управления, эксперты и оперативные сотрудники УМВД России по Тверской области. Раскрытие данного преступления, совершенного в отношении пенсионеров и вызвавшего широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании. На первоначальном этапе следствие располагало лишь незначительными данными, полученными в ходе осмотра места происшествия. Благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с органом дознания УМВД, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников убийцы в кратчайшие сроки были установлены и задержаны. Ими оказались 18-летний и 22-летний жители города Бологое.

Установлено, что 5 января 2018 года подозреваемые, представившись 69-летней хозяйке дома электриками, прошли в жилище, где нанесли женщине не менее двух ударов ножом в область шеи, после чего, дождавшись, когда домой вернется 71-летний супруг последней, нанесли ему около двух ударов лезвием топора и не менее 8 ударов разводным ключом по лицу. После совершения преступления злоумышленники похитили ценное имущество, находившееся в доме, и скрылись на автомобиле потерпевших, преследуя цель дальнейшей его продажи в городе Санкт-Петербурге.

Проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на самое тщательное установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

По информации управления следственного комитета России по Тверской области.