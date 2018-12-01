НОВОВВЕДЕНИЯ-2018

С 1 января 2018-го в России многое изменится - в новом году для всех граждан вступают

в силу новые законы, правила и запреты.

ГИС ЖКХ

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, вводящие ответственность за неразмещение информации в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). У каждой квартиры в ГИС ЖКХ должен быть свой личный кабинет, в котором собственник сможет в режиме онлайн наблюдать, за какие услуги и в каких объёмах производились начисления. Также с помощью этой системы можно оплачивать счета, выставляемые управляющими и ресурсоснабжающими организациями. За неразмещение информации им грозит штраф. Применение этой нормы ранее откладывали на год, а затем смягчили, уменьшив возможную сумму штрафов. Оплата коммунальных услуг, полученная управляющими организациями, применяющими упрощённую систему налогообложения, теперь не облагается налогом.

НОТАРИАТ

Нотариусы теперь не могут требовать от обратившихся к ним клиентов предоставлять сведения, которые они могут получить сами в электронной форме, в том числе из государственных реестров.

Пособие на первого ребёнка

При рождении или усыновлении первого ребёнка родители будут получать ежемесячные адресные выплаты. Пособие рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума на малыша, установленного в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения. Ожидается, что выплату получат до 340 тысяч семей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Программа маткапитала продлена до 2021 года. Кроме того, теперь пособие на второго ребёнка можно будет получать в виде ежемесячной выплаты, написав соответствующее заявление в ПФР.

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда теперь составляет 9489 рублей, или около 85 процентов от прожиточного минимума. Ещё через год эти показатели должны сравняться. Поскольку МРОТ является базовой единицей для расчёта пенсий и пособий, то действие закона прямо затронет около четырёх миллионов человек. В среднем на 500 рублей вырастут пенсии, на 4 процента вырастут оклады военнослужащих, дипломатических работников и федеральных чиновников.

ПОДКИДЫШИ

Новый вид социальной пенсии теперь назначается детям, оба родителя которых неизвестны, и тем, от кого матери отказались в роддоме. В графе «родители» в свидетельстве о рождении у них находится прочерк. Пенсия в размере 10068 рублей в месяц будет выплачиваться до совершеннолетия, а при поступлении в вуз на очное отделение - до 23 лет.

МЕССЕНДЖЕРЫ

Интенет-мессенджеры теперь обязаны идентифицировать своих пользователей по номеру и хранить сведения об абонентском номере только на территории России. С 5 января операторы обязаны прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ

Производство и продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества, теперь запрещена. Исключение составляют случаи, когда такие напитки производятся на экспорт. Кроме того, для любителей самогоноварения введены ограничения. Теперь перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объёме более 10 литров на человека будет караться штрафом с конфискацией продукта.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Вступил в силу закон, позволяющий оказывать медицинскую помощь посредством дистанционных консилиумов и консультаций. Первичный приём при этом всё равно должны провести лично. Врачи при этом смогут выписывать электронные рецепты. Реализация закона потребует подключения всех медицинских учреждений в ЕСИА, а пациенты смогут использовать сервис, авторизовавшись на портале Госуслуг.

ГОСУСЛУГИ

С 1 января получить госуслуги можно в любом МФЦ, независимо от адреса регистрации. В их число вошли не только получение паспорта и загранпаспорта, но и выдача водительских удостоверений, регистрация автомобиля и ещё более 80 услуг. Документы о деятельности государственных и муниципальных учреждений теперь подлежат размещению на сайте ГМУ.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Права дольщиков защитят с помощью специально созданного «Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства». Теперь при банкротстве застройщика к нему не будут применять процедуры оздоровления. Фонд предоставит средства для завершения строительства.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вводится в действие единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). В ней должны быть отображены полные сведения о всех мерах социального обеспечения, предоставленных гарантиях, выплатах и компенсациях. Оператором ЕГИССО назначен Пенсионный фонд.

КВОТЫ НА ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Постановлением правительства введены ограничивающие квоты на труд иностранцев. Например, теперь иностранным гражданам запрещено работать продавцами в аптеках, в розничной нестационарной торговле (рынках, палатках). Действие постановления не распространяется на предприятия и организации Ставропольского и Хабаровского краёв, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской и Саратовской областей.

ТУРИЗМ

С 1 января вступили в силу поправки, согласно которым будут выдавать электронные путёвки. Теперь турист может оставить заявку на сайте туроператора, а после её удовлетворения оплатить - с этого момента договор на оказание туристической услуги будет считаться заключённым. Электронная путёвка подлежит размещению в единой информационной системе электронных путёвок, а при необходимости турист может потребовать предоставить ему выписку из этого реестра.

ЗАГС

В России создаётся Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния в виде электронного каталога. Теперь каждой записи акта гражданского состояния должен присваиваться единый неизменяемый номер. Оператором системы назначена ФНС.

По информации интернет-издания «ТJ».