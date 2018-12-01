«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»



Выставка живописи художницы Анны Берестенниковой открылась

4 января в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке



Признаться честно, для нас имя художницы оказалось новым: особенно, учитывая тот факт, что она родом из поселка Козлово и творит преимущественно там. И каково было наше удивление, когда мы узнали, что впервые «Заря» написала об этом, тогда еще юном даровании, целых сорок лет назад!

Мы, конечно, нашли в редакционном архиве этот номер, датируемый 23 апреля 1977 года. И на второй странице, в заметке за безликой подписью «наш корр.», которая называлась «Мир глазами ребят», было написано следующее:

«На нас смотрели добрые, немножко усталые глаза. Они казались совсем живыми. И портрет тоже. Сделан он ученицей 10 класса Козловской средней школы А. Берестенниковой. Несколько портретных работ девушки отличают необычайная живость, теплота. Может быть, поэтому на выставке работ учащихся школ Конаковского района, несколько дней действовавших в Доме культуры Завидовской птицефабрики, не было человека, который бы равнодушно проходил мимо, а затем не оставлял бы теплых строк в книге отзывов и пожеланий...

От себя добавим, что на той выставке были представлены работы школьников из Козлова, Редкина, Мокшина, Дмитровой Горы, Озерков и т.д. Свои работы представили ученики этих школ: Т. Цибуля, В. Самсонов, А. Кудрявцев, В. Большаков, В. Авдяков... И мы искренне рады, что хотя бы одна из этих фамилий вновь звучит в «Заре» спустя десятилетия…

Действительно, Анна родом из посёлка Козлово Конаковского района. Училась в Козловской средней школе и в пору счастливого советского детства увлекалась танцами, художественной гимнастикой и даже игрой на гитаре в школьном ансамбле. Рисование тоже не прошло стороной, чему свидетельством вышеупомянутая заметка. Свои рисунки она выполняла карандашом. На каникулах ездила в Вышневолоцкий район, в места, где расположена «Академическая дача имени Репина», наблюдала, как работают художники. По окончании Конаковского энергетического техникума в 1980 году уехала работать в Мурманскую область. И на долгие 30 лет рисование, можно сказать, было забыто.

Вновь взять в руки карандаш, а впоследствии и кисть недремлющая творческая натура заставила только в 2007 году. В 2010 году Анна переехала жить в Городец Нижегородской области, который поразил художницу творческими людьми и необыкновенной природой. Сначала стала самостоятельно писать гуашью, потом перешла на масло. Почувствовав, что не хватает техники, в 2013 году поступила в Нижегородскую изостудию «Тёплый ветер», учёбу в которой закончила в 2016 году. И спустя сорок долгих сорок лет вернулась жить на родину, в Козлово.

Творческая жизнь продолжилась с новой силой. В 2016 году Анна уже участвовала в областной Нижегородской выставке живописи, графики и скульптуры «Свобода творчества», провела несколько персональных выставок в городах Городец и Павлово, а по приезду на родину – и в Козлове. Здесь же она начала вести кружки живописи в ДК Завидовского заповедника и в Козловском ДК.

Художница за довольно непродолжительное время не только достигла профессиональных и творческих высот, чтобы выразить себя через изобразительное искусство, но и стала активно обучать других. На представленной выставке есть и работы кружковцев – не менее талантливых художников Елены Осиповой, Елены Семёновой и Ольги Савиной.

На открытие выставки пришли соратники по жанру, представители конаковской творческой интеллигенции. Благодаря участию коллектива центральной межпоселенческой библиотеки, которым руководит директор Екатерина Павловна Меховникова, получился душевный праздник для людей, не мыслящих свою жизнь без искусства. С теплыми словами выступила руководитель «Конаковского союза художников» Татьяна Белякова, вспомнила о детстве художницы и ее мама, которая также приехала в Конаково на уже районную по статусу персональную выставку своей дочери. Несколько прекрасных песен исполнил народный ансамбль «Сударушка» досугового центра села Завидово. В общем, праздник получился.

Праздничные дни прошли, и вновь начались рабочие будни. Но выставка продолжает свою работу. Тем, кто еще на нее не попал, – рекомендуем! О работах Анны Берестенниковой можно много написать, но мы не искусствоведы, и писать профессионально о столь сложных материях не можем. Однако личным впечатлением поделимся – это свежие, удивительно душевные и в то же время реалистичные, напитанные воздухом и светом, гармоничные и притягательные работы стоит посмотреть. Выставка проработает весь январь, и еще не поздно ее посетить. Приходите!

Кирилл НОВИКОВ.