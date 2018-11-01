ГОРОДСКАЯ СРЕДА: ПРЕДЛАГАЙТЕ СВОИ ИДЕИ!

Жители Тверской области могут внести свои предложения по благоустройству общественных территорий на 2018 год

На территории Тверской области продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Ключевое направление в 2018 году — приведение в порядок общественных мест. У жителей муниципальных образований Верхневолжья появилась возможность принять участие в решении вопросов по проектам в сфере благоустройства путём голосования. Также до 9 февраля гражданам предлагают внести свои предложения по списку объектов, которые могут быть отремонтированы при федеральном софинансировании.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» разработан по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Программа Тверской области по формированию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. Документ утверждён Правительством Тверской области в августе 2017-го и призван повысить качество общественного пространства в городах и посёлках с населением более 1000 человек.

«Муниципальным образованиям необходимо по максимуму участвовать в программе, это очень важно. Городская среда в Тверской области должна измениться в позитивную сторону», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что общий бюджет программы в 2018-2022 годах составит порядка 1,8 млрд рублей. За 5 лет планируется привести в порядок 90 общественных территорий и 30 парков.

До 9 февраля проходит сбор предложений граждан и общественные обсуждения проектов муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. В том числе, эта работа ведётся через официальные сайты муниципалитетов и местных СМИ. Ознакомиться со списком и дизайн-проектами благоустройства общественных территорий также можно будет в сети интернет.

Второй этап отбора первоочередных проектов для реализации в 2018 году состоится в марте — жители региона примут участие в голосовании, по итогам которого будет сформирован список объектов благоустройства.

Проведение голосования является обязательным для муниципалитетов с численностью населения более 20 тысяч человек. Это Тверь, Вышний Волочёк, Кимры, Конаково, Ржев, Торжок, Бежецк, Бологое, Нелидово, Осташковский и Удомельский городские округа. По желанию остальные муниципальные образования также могут организовать голосование по проектам благоустройства.

В прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тверской области привели в порядок 17 общественных территорий и 6 парков в Твери, Удомле, Кувшиново, Западной Двине, Спирово, Жарковском, посёлках Калашниково Лихославльского района и Великооктябрьский Фировского района, Бежецке, Калязине, Кашине, Нелидово, Старице и Сонково.

Планируется, что после благоустройства общественные зоны будут использоваться не только в качестве мест для отдыха граждан, но и для проведения массовых мероприятий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.