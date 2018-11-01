ТРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛИ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА

В кадровый резерв Президента Владимира Путина вошли три представителя Тверской области

Владимир Путин одобрил обновлённый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России. В состав резерва вошли 143 человека – представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.

В числе резервистов сразу три представителя Тверской области: региональный бизнес-омбудсмен Антон Стамплевский, Министр социальной защиты населения Тверской области Елена Хохлова и заместитель руководителя аппарата Правительства Тверской области Олеся Жукова.

Повышение качества управления на региональном и муниципальном уровне Губернатор Игорь Руденя считает одним из приоритетов внутренней политики. В связи с этим особую значимость приобретает повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, формирование кадрового резерва.

«Наша задача – сделать так, чтобы в регионе работал кадровый лифт», – отметил Игорь Руденя.

В процессе обучения тверских управленцев задействована Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Договоренность об этом была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени с ректором вуза Владимиром Мау во время Международного инвестиционного форума в Сочи.

На сайте Президента России отмечается, что в период после утверждения предыдущего состава «президентского» резерва в ноябре 2016 года восемь человек назначены Президентом исполняющими обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия, Удмуртская Республика, Воронежская, Ивановская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская области, Ненецкий автономный округ); четыре человека назначены главой государства на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти (Министр экономического развития, директор Федеральной службы судебных приставов и его заместитель, заместитель Министра иностранных дел). Всего получили новые назначения 44 представителя резерва.

10 января Президент Владимир Путин посетил с рабочим визитом Тверскую область. Глава государства побывал на Тверском вагоностроительном заводе, где осмотрел городской электропоезд «Иволга» и трамвай «Витязь-М», а также пообщался с работниками предприятия.

Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Пресс-служба Правительства Тверской области.