НОВЫЙ МФЦ В ТВЕРИ

В Твери начал работать новый офис МФЦ

В Твери начал работать филиал государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Задачу обеспечить развитие и стабильную работу сети офисов МФЦ в регионе поставил Губернатор Игорь Руденя.

«В регионе ведётся большая работа по развитию многофункциональных центров как базового института развития территорий. Жители городов и сельской местности должны иметь одинаково хорошее стандартное качество услуг, в том числе финансовых, на всей территории Тверской области», — обозначил Игорь Руденя.

На первом в этом году оперативном совещании с членами Правительства Тверской области развитие сети МФЦ в регионе Губернатор Игорь Руденя назвал одним из приоритетных направлений работы в 2018-м. В начале года планируется открыть филиал ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Фирово, где не было действующего филиала МФЦ.

Новый офис в Твери располагается по адресу Петербургское шоссе, д. 28. Помещение рассчитано на 9 окон приема, в штат филиала входят 15 человек. Работает мобильная группа, обслуживающая территориально обособленные структурные подразделения ГАУ «МФЦ» в Каблуковском, Красногорском, Тургиновском, Щербининском сельских поселениях Калининского района. График работы офиса: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 14.00.

Вопрос улучшения качества работы МФЦ в Твери в конце прошлого года обсуждался на встрече Губернатора Игоря Рудени с руководителем Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области Николаем Фроловым. В частности, речь шла об обеспечении стабильной работы существующего офиса МФЦ в Твери и ликвидации очередей, которые возникли в связи с переводом услуг Росреестра по приёму-выдаче документов на осуществление кадастрового учёта и регистрацию прав на недвижимость в ведение МФЦ.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется на территории Верхневолжья с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 33 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях.

Доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей региона, что отвечает задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области.