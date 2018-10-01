Владимир Путин: проект строительства нового моста через Волгу в Твери будет рассмотрен в феврале

Проектно-сметную документацию по строительству Западного моста в Твери планируется подготовить в феврале текущего года. Об этом 10 января сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с сотрудниками Тверского вагоностроительного завода.

«Мост через Волгу должен быть. В апреле прошлого года дал соответствующее поручение Минтрансу, Правительству. В феврале этого года они должны выдать предложения по проектно-сметной документации. Тогда будет понятно, сколько стоит мост и сколько времени займёт строительство. Предварительно могу сказать: это будет стоить свыше 10 миллиардов рублей», — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул: работа должна вестись качественно, в срок и с минимальными затратами.

«Мы плотно работаем с комиссией. Пока она проявляет определённые колебания, где найти средства, но, думаю, мы их найдём», — сказал Владимир Путин.

Вопрос о строительстве Западного моста обсуждался на встрече Владимира Путина с Губернатором Игорем Руденей в июле 2016 года. Тогда же глава государства подписал документ о финансовой поддержке региона по этому направлению. Предполагается, что из федерального бюджета на строительство моста направят более 8,2 млрд рублей. Софинансирование обеспечит областная казна.

Западный мост в региональной столице должен соединитьпроспект Калинина (в районе Комсомольской площади) иПетербургское шоссе параллельно железнодорожному мосту. По данным проектировщиков, с учётом перспективы развития улично-дорожной сети Твери, сооружение должно иметь шесть полос для движения транспорта.

Во время рабочего визита в Тверскую область Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел на Тверскомвагоностроительном заводе городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай «Витязь-М», которые выпускают на предприятии.

Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Пресс-служба Правительства Тверской области.