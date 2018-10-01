Владимир Путин пообщался с рабочими Тверского вагонзавода

10 января в ходе рабочего визита в Тверскую область Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Тверской вагоностроительный завод, где пообщался с рабочими, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Путин отметил, что Тверской вагонзавод прошел сложный период развития и является сегодня успешным предприятием, выпускающим востребованную продукцию.

«Мы должны будем поговорить – я и губернатору обещал поговорить на этот счёт, и руководителям предприятия, вашим основным акционерам – по поводу того, как будем работать над загрузкой вашего и подобных вашему предприятий в будущем», - сказал глава государства.

Как подчеркнул Владимир Путин, на заводе сейчас высокий уровень заработной платы, увеличилось количество работников. Значительно вырос объем заказов. Это стало возможным, в том числе благодаря льготному налогообложению услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на период до 2030 года.

Решение, принятое на уровне государства, позволяет обеспечить закупку Федеральной пассажирской компанией у ТВЗ новых пассажирских вагонов в объеме не менее 15 млрд рублей ежегодно (более 370 вагонов).

Рабочие поблагодарили президента за меры по поддержке ТВЗ, принятые после посещения завода Владимиром Путиным в 2009 году.

На встрече также обсуждалась тема обучения рабочих специалистов. Одной из востребованных на Тверском вагонзаводе является профессия сварщика. Но в настоящее время специалистов, которых выпускают тверские учебные заведения, недостаточно.

Как отметил президент, действуют соответствующие межведомственные программы, в том числе по линии Министерства образования РФ.

«У вас молодой, энергичный губернатор. Уверен, он встроится в общий тренд», - сказал Владимир Путин.

В ходе рабочего визита в Тверскую область Президент Российской Федерации Владимир Путин осмотрел на Тверском вагоностроительном заводе городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай «Витязь-М», которые выпускают на предприятии.

Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

Справочно: В 2009 году Владимир Путин в должности председателя Правительства РФ посещал Тверской вагонзавод, который на тот момент столкнулся с двукратным снижением заказов. Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.

Сегодня ТВЗ, входящий в состав компании «Трансмашхолдинг» – высокотехнологичное современное производство и единственное в России предприятие, обладающие компетенциями по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения 160 км/ч и 200 км/ч.

Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.

По итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд рублей. В 2017-ом построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро, более 160 кузовов трамваев и другой техники. Обеспечены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей.