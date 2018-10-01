ВЛАДИМИР ПУТИН НА ТВЕРСКОМ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

10 января Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тверскую область осмотрел городской электропоезд «Иволга», который выпускают на Тверском вагоностроительном заводе. Главу государства сопровождали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.



Создание электропоезда городского типа ЭГ2Тв «Иволга» стало принципиально новым для завода направлением. Этот вид транспорта, предназначенный для скоростей 160 км/ч, уже более полугода курсирует по маршруту Москва-Киевская – Ново-Переделкино.



Тверские «Иволги» по своим потребительским и техническим параметрам не уступают лучшим мировым образцам, а в экономическом плане оказываются выгоднее импортных аналогов. В текущем году планируется выпустить порядка 23 таких электропоездов. По словам директора Тверского вагонзавода Андрея Соловья, предприятие также разработало модель «Иволги», которую можно будет использовать на пригородных маршрутах.



В декабре 2017 года электропоезд удостоен высшей награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» – Платинового Знака качества. Это уже вторая награда «Иволги» в рамках конкурса, который проходит при поддержке Правительства России, Администрации Президента РФ, ряда федеральных ведомств.



Владимир Путин также осмотрел низкопольный трамвай «Витязь-М», который собирают на Тверском вагоностроительном заводе с 2014 года совместно с ПК «Транспортные системы».



«Трамвай замечательный. Наверное, действительно, один из лучших образцов в мире», — сказал Президент.



В основе трамваев «Витязь-М» – уникальная запатентованная эластичная поворотная тележка, внутри периметра которой располагается основное техническое оборудование. Таким образом, обеспечивается 100% низкий уровень пола, максимально широкий проход в надтележечной зоне. Предусмотрены отдельные системы климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, обустроены двери с тепловыми завесами. Впервые в области российского трамваестроения применена технология модульных кабин.



В 2009 году Владимир Путин в должности Председателя Правительства РФ посещал Тверской вагонзавод, который на тот момент столкнулся с двукратным снижением заказов. Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.



Обеспечению контрактами предприятий машиностроения региона, крупнейшим из которых является ТВЗ, в Тверской области уделяется повышенное внимание.



Справочно: Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.



По итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд рублей. В 2017-ом построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро, более 160 кузовов трамваев и другой техники. Обеспечены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Тверской области.