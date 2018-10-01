СЕГОДНЯ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ТВЕРСКУЮ ОБЛАСТЬ

Президент Владимир Путин прибыл в Тверскую область

10 января Президент Российской Федерации Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Тверской области. Глава государства прибыл на Тверской вагоностроительный завод, где планирует осмотреть городской электропоезд «Иволга» и низкопольный трамвай, а также ознакомиться с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов.

В рабочей поездке Владимира Путина сопровождают полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент ЗАО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев.

В 2009 году Владимир Путин в должности Председателя Правительства РФ посещал Тверской вагонзавод, который на тот момент столкнулся с двукратным снижением заказов. Благодаря принятым мерам в кризисный год удалось повысить загрузку производства и сохранить предприятие.

Сегодня ТВЗ, входящий в состав компании «Трансмашхолдинг» – высокотехнологичное современное производство и единственное в России предприятие, обладающее компетенциями по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения 160 км/ч и 200 км/ч.

Завод специализируется на выпуске одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов, вагонов для международных пассажирских перевозок габарита RIC, электропоездов, а также различных типов вагонов спецназначения, кузовов вагонов метро и трамваев.

Основным потребителем продукции является АО «Федеральная пассажирская компания» (филиал ОАО «РЖД»). Помимо этого ОАО «ТВЗ» поставляет вагоны на коммерческий рынок, выполняет экспортные и госзаказы.

По итогам 2017 года выручка предприятия составила 27 млрд рублей. В 2017-ом построено 515 пассажирских вагонов, 45 багажно-почтовых вагонов, более 220 кузовов вагонов метро, более 160 кузовов трамваев и другой техники. Обеспечены налоговые отчисления в объеме 2,6 млрд рублей.

В ноябре 2016 года принят Федеральный закон № 401-ФЗ, предусматривающий предоставление льготного налогообложения услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом по нулевой ставке налога на добавленную стоимость, на период до 2030 года. Это решение позволяет обеспечить закупку АО «ФПК» новых пассажирских вагонов производства от ТВЗ в объеме не менее 15 млрд рублей ежегодно (более 370 вагонов).

Пресс-служба Правительства Тверской области/