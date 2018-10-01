ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ТРИДЦАТКЕ РЕЙТИНГА СОБЫТИЙ

Тверская область вошла в ТОП-30 рейтинга событий по версии фонда «Петербургская политика»

Открытие движения транспорта по участку скоростной платной автодороги М-11 от Твери до Вышнего Волочка в обход Торжка вошло в ТОП-30 ключевых региональных событий за декабрь 2017 года. Об этом сообщает фонд «Петербургская политика».

«Это событие очень важно для Тверской области. Строительство М-11 даст возможность более качественной организации логистического сообщения между Тверской областью и другими регионами, будет способствовать развитию бизнеса, в том числе туристического, увеличению грузопотока. Кроме того, это дополнительные рабочие места», - отметил губернатор Игорь Руденя, который принял участие в церемонии открытия движения.

Также компания опубликовала традиционный мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов. Эксперты фонда отметили, что в декабре прошедшего года в Тверской области завершился капитальный ремонт участка федеральной трассы М-10 «Москва - Санкт-Петербург» с 198 по 211 километр.

В числе позитивных новостей – подписание областным правительством двух соглашений. Первое – с компанией «Россети» о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса региона. По словам губернатора Игоря Рудени, обеспечение надёжности электроснабжения, развитие и модернизация электросетевого комплекса – это ключевые направления, которые дают перспективы экономического роста тверского региона.

Второе соглашение подписано с корейской компанией «Орион Интернейшнл Евро» о строительстве кондитерского завода на территории индустриального парка «Раслово». Документ завизировали губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Ан Ге Хенг. Благодаря реализации этого проекта в отрасль пищевой промышленности Тверской области будет инвестировано более 4,7 млрд рублей.

Со знаком плюс в перечень тверских событий, по версии фонда, вошли предоставление администрацией Твери субсидии в 30 млн рублей МУП «ПАТП-1» на выплату зарплат и оплату электроэнергии, а также предоставление ООО «Конаковский фаянс» банковского финансирования на сумму 5 млн рублей на восстановление производственного корпуса.

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