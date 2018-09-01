В Тверской области проходит сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

Волонтеры выступили с инициативой о сборе подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина

С 9 января сборщики работают в 5 пунктах — ТРЦ «Рубин» (пр-т Калинина, д. 15, стр.1), Торговый парк №1 (Октябрьский пр-т, д.103), ТРЦ «Рио» (пл. Гагарина, д.5), ТЦ «Олимп» (Тверской пр-т, д.2) и ТЦ «Карусель» (ул. Коминтерна д.20 корп.1).

Подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина может оставить каждый совершеннолетний гражданин.

Напомним, 27 декабря Владимир Путин лично подал документы в ЦИК. Согласно требованиям законодательства, теперь кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Причем на каждый субъект РФ должно приходиться не более 7,5 тысяч подписей граждан.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года.