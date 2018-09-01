Выставка в тверском доме поэзии Андрея Дементьева. "Владимир Войнович «Образы и слова».

posted by Максим Малахов on вт, 01/09/2018 - 17:56

Владимир Войнович «Образы и слова»

 

Впервые в Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» представлена выставка живописных работ знаменитого писателя с мировым именем Владимира Войновича.

Талантливый писатель, автор произведений «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042» и стихов, ставших  гимном космонавтов, обратился к мольберту, чтобы передать своё ироничное восприятие мира.

Выставка продлится всего месяц, спешите увидеть то, чему так давно аплодируют в России, Германии, Австрии и в других странах мира.

Оценить работы писателя-живописца Вы можете в Доме поэзии по адресу ул. Володарского, д. 18/20. Тел. (4822) 777-837, 777-838.

 

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