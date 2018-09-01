РЕЙТИНГ ВЛИЯНИЯ АПЭК: ИГОРЬ РУДЕНЯ УСИЛИЛ ПОЗИЦИИ

Игорь Руденя усилил позиции в рейтинге АПЭК

Губернатор Игорь Руденя по итогам декабря 2017 года поднялся на 7 позиций в рейтинге влияния, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. Глава тверского региона переместился с 35-го на 28-е место, сообщается на сайте агентства.

Автор доклада генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что важными факторами, влияющими на изменение позиций глав регионов в декабре, оставались шаги и заявления президента Владимира Путина, а также решения федерального центра по поводу финансовой поддержки регионов по итогам года.

В частности, в исследовании отмечено, что влияние губернатора Игоря Рудени заметно усиливается «после сообщений о дотации, которую Тверская область получит на обеспечение сбалансированности бюджета в 2018 году - она составит 4,4 млрд рублей».

Добавим, что в рейтинге АПЭК Игорь Руденя находится в группе губернаторов с сильным влиянием.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В нем приняли участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Михаил Бородов.