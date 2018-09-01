Представители Тверской области поборются за выход в финал конкурса «Лидеры России»

С 10 по 15 января 2018 года в Московской области пройдут полуфиналы Всероссийского конкурса «Лидеры России» для регионов Центрального федерального округа. В полуфинале принимают участие семеро представителей Тверской области.

Конкурс «Лидеры России» направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей. Он проводится по поручению Президента России Владимира Путина и является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая включает в себя мероприятия по развитию социальных лифтов, поддержке благотворительности и социальных инициатив.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, в Тверской области необходимо перенимать лучший опыт и современные тренды в сфере управления.

«Важно наладить качественный процесс обучения руководителей и специалистов всех уровней в регионе. Приоритетные направления – социально-экономическое развитие, внедрение современных кадровых, информационных и управленческих технологий», – отмечает Игорь Руденя.

На первый полуфинал по ЦФО (с 10 по 12 января) приглашены около 300 региональных управленцев, показавших наилучшие результаты на предыдущем этапе дистанционного тестирования.

Тверскую область представят семь организаций: АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «Парок», АО «Диэлектрические кабельные системы», ООО «Марс», ЗАО РТИС ВКО, ООО «Частная пивоварня «Афанасий», Accenture.

Всего в двух полуфиналах примут участие около 600 управленцев из разных регионов ЦФО. Запланирован ряд образовательных мероприятий. 12 января состоится дискуссия на тему «Лидерство в публичном поле: какие компетенции нужны управленцу?». Кроме того, пройдут мастер-классы для участников конкурса.

Победители полуфинальных туров по Центральному федеральному округу станут известны в конце января 2018 года. В финал «Лидеров России» выйдут 60 человек из ЦФО.

Всего в финале примут участие 300 лучших управленцев со всей России. Финалисты получат образовательные гранты. Победителям конкурса будет предоставлена возможность в течение года получать консультации наставников проекта, среди которых – ведущие управленцы страны: главы федеральных министерств и ведомств, руководители регионов, государственных корпораций, частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области.