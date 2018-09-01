237 МИЛЛИОНОВ НА ЛЕКАРСТВА

237 млн рублей из федерального бюджета будет направлено Тверской области на лекарственное обеспечение граждан

В 2018 году Тверская область получит более 237 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. Соответствующее распоряжение Правительства РФ о распределении субвенций субъектам федерации подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Обеспечение льготными лекарствами имеет большое социальное значение. Система их выдачи должна эффективно работать на всей территории региона. Нужно гарантировать доступность услуги во всех муниципальных образованиях Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Общий объем средств, которые будут направлены на эти цели в субъекты РФ, составит 31,6 млрд рублей.

Задача повысить эффективность контроля за рынком жизненно важных лекарств в стране была поставлена Президентом России Владимиром Путиным. В Тверской области в прошлом году велась системная работа в этом направлении.

В регионе внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. Губернатором Игорем Руденей принято решение о расширении сети государственных аптек «Фармация». Благодаря принятым мерам в регионе в прошлом году удалось значительно снизить количество отсроченных рецептов. Ведется работа по упрощению процедуры поставок лекарств, распределению их остатков между аптеками.

Пресс-служба Правительства Тверской области.