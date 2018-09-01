С ВЕРОЙ В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

В Твери пройдет XV Рождественский фестиваль «С верой в III тысячелетие»

12 января 2018 года в Твери при поддержке регионального Правительства, Тверской и Кашинской епархии состоится юбилейный XV Рождественский фестиваль хоровой музыки «С верой в III тысячелетие».

«Рождественский фестиваль – площадка, на которой выступают лучшие хоровые коллективы. С каждым годом он собирает все больше зрителей. Это говорит о том, что мы возвращаемся к истокам великой духовной культуры нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль пройдет в Тверской академической филармонии. На концерте прозвучат духовные и светские произведения для хора, посвященные светлому празднику Рождества Христова.

Среди участников фестиваля – лауреат премии ЦФО Губернаторский камерный хор «Русский партес», образцовый хор «Аллилуйя» Детской школы хорового пения (Тверь), академический хор «Благолепие» (пос. Лотошино Московской области), хоровая школы мальчиков и юношей (Конаково).

Также на сцене филармонии выступят коллективы Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, дворца культуры «Химволокно».

Тверская область является одним из центров хорового движения.

Раз в два года в Твери и Конаково проходит международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор», который объединяет коллективы из России и зарубежных стран.

Ежегодно в Калязине проходит межрегиональный открытый фестиваль духовной и светской музыки с участием хоровых и вокальных коллективов Верхневолжья и соседних областей.

В июне 2017 года в рамках культурно-просветительского форума, посвященного 350-летию обретения мощей Нила Столобенского, состоялся фестиваль хоровых коллективов «Высокой жизни чистота». Главным его событием стало исполнение сводным хором «Оды Нилу Столобенскому», написанной тверским композитором Константином Тушинком.

Пресс-служба Правительства Тверской области.