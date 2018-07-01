РАФИ - МАСТЕР СПОРТА РОССИИ

Сегодня прошли поединки второго дня Первенства России по джиу- джитсу! Соревнования проводились среди спортсменов в возрасте до 21 года. Это более высокий уровень, чем днем ранее, поскольку занявшие 1-2 места не только могут принять участие в Первенстве Мира, Они еще и выполняют норматив мастера спорта России по джиу-джитсу. Именно это звание заслужил сегодня, став первым, конаковский спортсмен Рафи Заде Рафи. Серебряную медаль, выполнив норматив "Кандидат в мастера спорта" завоевал Иванченко Максим!!!!

Поздравляем!!!