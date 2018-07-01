ДЖИУ-ДЖИТСУ СТАВИТ РЕКОРДЫ

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В спорткомплексе «Олимп» Конаковского района в эти выходные проходит Первенство России по джиу-джитсу. В субботу, 6 января в поединках приняло участие более 400 спортсменов, всего на соревнованиях зарегистрировано 700 участников. Такого количества спортсменов и болельщиков «Олимп», пожалуй, никогда не видел: на трибунах нет свободных мест, и зрители даже стоят рядом. Напомним, что в прошлом году на таких же соревнованиях приняло участие около 600 спортсменов со всей России.