ДЖИУ-ДЖИТСУ СТАВИТ РЕКОРДЫ

В спорткомплексе «Олимп» Конаковского района в эти выходные проходит Первенство России по джиу-джитсу. В субботу, 6 января в поединках приняло участие более 400 спортсменов, всего на соревнованиях зарегистрировано 700 участников. Такого количества спортсменов и болельщиков «Олимп», пожалуй, никогда не видел: на трибунах нет свободных мест, и зрители даже стоят рядом. Напомним, что в прошлом году на таких же соревнованиях приняло участие около 600 спортсменов со всей России.

6 января на открытии Первенства России по джиу-джитсу прошло награждение победителей и призеров первого дня. В нем приняла участие глава Конаковского района Людмила Козлова.

Тогда же стали известны и результаты первого дня. Конаковские спортсмены вошли в команду Тверской области и у них отличные результаты: Ими завоёвано шесть медалей. Первое место у Беловой Оксаны, серебро у Гаджиева Магомеда и Агаповой Анастасии, бронзу завоевали Жидкова Варвара и Сорокина Ольга.

Стоит отметить, что Первенство России по джиу-джитсу является отборочным к Первенству Мира, которое пройдёт в Объединенных Арабских Эмиратах в марте. В состав сборной России войдут спортсмены, которые завоевали на первенстве России золотые и серебряные медали. Так что, для конаковских спортсменов путевки в ОАЭ стали реальностью.