7 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

7 января православный мир отмечает Рождество Христово. В храмах Тверской области прошли праздничные богослужения. Губернатор Игорь Руденя с семьей приняли участие в торжествах в Спасском кафедральном соборе Бежецка. Рождественское богослужение провел епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет.



«Этот светлый и радостный праздник особенно дорог жителям Верхневолжья – одного из исторических центров православия в России. Не сомневаюсь, что возрождение православных святынь и духовных ценностей, которое происходит сегодня в Тверской области, принесет добрые плоды», – отметил Губернатор Игорь Руденя, поздравляя жителей Тверской области с Рождеством Христовым.



Храм в честь образа Спаса Нерукотворного является кафедральным собором Бежецкой Епархии Русской Православной Церкви. Храм основан в 1895 году. В 1930-х годах обитель была закрыта. Службы возобновились в 1940-х годах. Традиционно в соборе проводит богослужения епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет.



В Тверской области активно идет восстановление храмов, соборов, монастырей. В 2017 году при подготовке к 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского проведены масштабные работы по благоустройству истока Волги, который в июне 2017 года освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отремонтированы также дороги, ведущие к главной православной святыне Верхневолжья – монастырю Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе.



Одним из ключевых православных событий 2018 года в Тверской области станет 700-летие со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которое будет отмечаться в декабре. К этому времени планируется завершить основные работы по строительству Спасо-Преображенского собора в Твери, который на протяжении шести с половиной веков являлся главным кафедральным собором города. Храм был заложен в 1285 году Михаилом Ярославичем и первым тверским епископом Симеоном. Разрушен в 30-е годы XX столетия.



В 2014 году с благословения митрополита Тверского и Кашинского Виктора усилиями благотворительного фонда «Собор» и при поддержке неравнодушных земляков начались работы по восстановлению святыни на прежнем месте.



Планируется, что храм будет воссоздан в историческом виде. При разработке эскиза его авторы опирались на архивные документы. На общей площади около 200 квадратных метров будет размещено более 80 икон.

Пресс-служба правительства Тверской области.