ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ С ПАО "РОССЕТИ"

Правительство Тверской области подписало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Россети» по развитию электросетевого комплекса региона

28 декабря Правительство Тверской области и компания «Российские сети» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию электросетевого комплекса Верхневолжья. Губернатор Игорь Руденя, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский и генеральный директор ПАО «МРСК Центра» Олег Исаев обсудили планы по реализации соглашения на рабочей встрече.

«Обеспечение надёжности электроснабжения, развитие и модернизация электросетевого комплекса — это ключевые направления, которые дают перспективы экономического роста региона. Мы рассчитываем, что совместная работа позволит решить проблемы, накопившиеся в этой сфере», – сказал Игорь Руденя.

Соглашение предусматривает взаимодействие по реализации инвестиционной программы, направленной на повышение надёжности электросетевого комплекса Тверской области. Как отметил Павел Ливинский, в планах на ближайшие годы — ремонт и реконструкция существующих электросетевых активов, а также строительство новых питающих центров и линий электропередачи.

В соглашении также закреплены положения о совместной работе сторон в сфере тарифного регулирования.

«Безусловным приоритетом нашей компании является забота о потребителях. Но без усилий региона с работой по модернизации не справиться. С удовольствием отмечаю, что сегодня у нас есть взаимопонимание касательно существующих проблем и есть общее видение, как их решать в максимально короткие сроки. Программа формировалась не только с учетом предложений руководства региона, но и глав муниципальных образований. Энергетики приступят к работе уже с января 2018 года», – подчеркнул Павел Ливинский.

Игорь Руденя акцентировал: приоритетный вопрос — повышение стабильности энергоснабжения муниципальных образований, особенно в юго-западных районах Верхневолжья, наиболее подверженных отключениям электричества. В первую очередь, необходима замена изношенного оборудования: установка новых опор, замена проводов, трансформаторных подстанций, «закольцовка» линий электроснабжения. Задача — обеспечить доступность подключения к электроснабжению всех потребителей, в частности инвесторов.

Реализация соглашения будет находиться на контроле в Правительстве региона. В комиссии по контролю за ходом работ на объектах электросетевого хозяйства и их приёмке планируется включить руководство муниципалитетов.

Стороны также договорились проработать возможность утверждения «дорожной карты» консолидации муниципальных электросетевых активов с целью минимизации количества частных территориальных сетевых организаций, создания единого центра ответственности, улучшения надежности и качества энергоснабжения потребителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.