Минэкономразвития РФ отметило хороший уровень оценки регулирующего воздействия в Тверской области

Министерством экономического развития РФ опубликован рейтинг качества оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов нормативных правовых актов в субъектах Российской Федерации в 2017 году. Тверская область отнесена к группе регионов с хорошим уровнем осуществления ОРВ. Отмечена позитивная динамика в организации этой процедуры в Верхневолжье.

Накануне Президент России Владимир Путин провел заседание Государственного Совета РФ, посвящённое вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Глава государства акцентировал внимание на необходимости совершенствования законодательства и его настройки на поддержку деловых инициатив.

«Мы предпринимаем все необходимые усилия для того, чтобы инвестиционный климат Тверской области был максимально дружественным и открытым. Наша задача – сделать ставку на средний и малый бизнес, поскольку в нем занята значительная часть населения», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

Важным элементом нормотворческой работы является оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов Тверской области, которая проводится региональным Минэкономразвития с сентября 2014 года. Институт ОРВ обеспечивает системный подход к процессам введения, изменения и отмены правовых норм, влияющих на предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Ключевые мероприятия ОРВ – публичные консультации и согласительные совещания, которые позволяют выявить позиции заинтересованных сторон (органов власти, общественных бизнес-объединений, регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей, субъектов экономической деятельности), обеспечить прозрачность подготовки нормативных правовых актов и повысить доверие граждан и бизнеса к принимаемым государством решениям.

За 11 месяцев 2017 года процедуру ОРВ прошли 100 проектов нормативно-правовых актов исполнительных органов государственной власти Тверской области. Из них по 36 документам поступили замечания и предложения от заинтересованных лиц в рамках публичных консультаций.

Пресс-служба Правительства Тверской области.