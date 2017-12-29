ИГОРЬ РУДЕНЯ: «ОБЩЕСТВУ НАДО КОНСОЛИДИРОВАТЬСЯ НА ОСНОВЕ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ»

На прошлой неделе губернатор встретился с представителями гражданского общества Тверской области.



21 декабря в Твери состоялась традиционная предновогодняя встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями гражданского общества.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, ветераны, Герои Социалистического труда, другие уважаемые люди региона. Общественность и власть подвели итоги совместной работы в этом году и наметили планы на будущее.

«Мы все несём ответственность за то, чтобы наша страна была сильной и процветающей, чтобы жизнь граждан была благополучной и безопасной. Для этого крайне важна консолидация общества на основе позитивной, созидательной повестки дня», - отметил Игорь Руденя.

Это рост экономики и создание новых рабочих мест для коренного населения Тверской области, хорошие дороги и порядок в жилищно-коммунальной сфере, высокое качество образования и здравоохранения, поддержка семьи и детства. Такие приоритеты в развитии региона обозначил губернатор.

Глава региона сказал также, что для Тверской области наступающий год пройдёт под знаком важного события – 700-летия преставления святого благоверного князя Михаила Тверского. К этой дате планируется провести основные работы по воссозданию Спасо-Преображенского собора в городе Твери. Это событие должно стать знаком возвращения общества к традициям, символом сохранения преемственности истории тверской земли, подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поблагодарил заслуженных и уважаемых жителей региона за вклад в развитие Верхневолжья, отметив, что совместная работа в 2018 году позволит реализовать многие планы по развитию Тверской области.

Делегацию Конаковского района возглавили глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. В ее состав вошли такие уважаемые люди района, как полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин области, района и города Иван Андреевич Рулев, Благочинный района протоиерей Валерий Ильин и настоятель храма Рождества Богородицы в Городне Алексий Злобин, председатель районной ветеранской организации Галина Аксенова, председатель общественного совета района Владимир Барышников и Почетный энергетик России и Почетный гражданин города Александр Шинкаренко, заслуженный работник культуры России Раиса Смирнова и отличник культпросветработы Светлана Чернявская, председатель новозавидовской ветеранской организации Галина Куксова, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей по Тверской области в Конаковском районе Владимир Худяков и многие другие.

По материалам пресс-службы правительства Тверской области.