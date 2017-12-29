МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

О развитии предпринимательства



В минувшую пятницу состоялось итоговое в этом году заседание Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района, где подвели итоги реализации муниципальной программы по развитию МСП в 2017 году на территории района, работы Совета и, конечно же, наградили победителей конкурса «Предприниматель года».

С презентацией об итогах реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2016-2018 годы» выступила заведующий отделом экономики районной администрации Надежда Шилова:

- В 2017 году состоялось 4 заседания Совета, где принимали участие представители различных государственных структур. В ходе этих встреч обсуждались наиболее острые вопросы, волнующие предпринимательское сообщество, которые в первую очередь касались изменений в налоговом законодательстве, открытого диалога «власть - бизнес», где самими предпринимателями была четко сформулирована позиция «инициатива должна исходить снизу». Также на заседаниях обсудили проект муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе на 2018-2022 гг.». И это было, действительно, важным и определяющим моментом в утверждении программы: на основании общего решения Совета в проект программы были внесены изменения, касающиеся предоставления субсидий - с 2018 года начинающим предпринимателям будет оказана грантовая поддержка. А для для информационной поддержки субъектов МСП создана группа в социальных сетях «Совет предпринимателей Конаковского района».

Нужно отметить, что за два года работы муниципальной программы сделано немало важных и конкретных шагов навстречу предпринимателям: проведены конференция и форум, где обсуждали волнующие предпринимателей вопросы в сфере законодательства с участием представителей региональной власти; была организована работа «Клуба начинающих предпринимателей», где на безвозмездной основе сотрудники администрации и сами предприниматели изучали с учениками старших классов экономическую теорию, помогали в разработке бизнес-планов - развивали у подрастающего поколения предпринимательский дух. 11 постоянных участников клуба приняли участие в ярмарке-выставке «Преврати свой талант в бизнес», ездили на форум «Бизнес успех», знакомились с реальными предпринимателям, которые рассказывали об истории своего успеха и о том, как его добиться. За 2016/2017 годы предпринимателям оказана материальная поддержка двух видов:

- предоставлена 1 субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием нового рабочего места в размере 143462 рубля;

- субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением патента: в 2016 году - 6 субсидий на сумму 101667 рублей; в 2017 году - 11 субсидий на сумму 185529 рублей.

К предпринимателям обратился глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Я хочу поблагодарить вас за активную жизненную позицию. С вашей помощью нам наконец-то удается вести диалог с предпринимательским сообществом, и речь здесь прежде всего о доверии бизнеса к власти. И наша главная задача в том, чтоб это доверие возрастало. Мы, действительно, открыты и готовы поддерживать и развивать предпринимательство в рамках наших полномочий, но чтоб это не было шагом в пустоту, нам нужен ваш голос, чтобы понять, чего действительно не хватает для развития, и какие барьеры мы можем вместе преодолеть.

Итоги конкурса «Предприниматель года» подвела заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко:

- Нам очень приятно, что предприниматели откликнулись и приняли участие в конкурсе, не побоялись выдвинуть свою кандидатуры и представить свой бизнес, что тоже говорит о степени доверия к власти. Этот конкурс подразумевает собой не финансовые подарки, а общественную награду в виде признания.

В этом году в муниципальном конкурсе было 3 номинации. 1 номинация - «Социально ответственный бизнес», победителем стала Наталья Заруднева (ИП Заруднева Н.В.), в номинации «Бизнес-леди» победителем стала Лариса Морозова (ИП Морозова Л.В.), в номинации «Знак качества» - Наиль Исмаилов (ООО «Компания «Факел»).

Не забыли и о юных талантах, которые неравнодушны к развитию предпринимательства. Благодарностями главы администрации наградили активных участников Клуба начинающих предпринимателей: Богдановых Ивана и Дениса; Степанову Алину. А за ответственную работу с подрастающим поколением благодарности вручили двум предпринимателям: Елене Булыге и Владимиру Худякову.

Завершилось заседание Совета на радостной ноте - в Совет вступили еще три активных и неравнодушных предпринимателя.



Главой Юрьево-Девичьевского поселения назначен...



21 декабря в Юрьево-Девичьевском сельском поселении состоялась торжественная церемония вступления в должность главы поселения - Андрея Николаевича Лукьянова!

Под торжественный вынос Устава Надежда Суворова, секретарь Совета депутатов Юрьево-Девичьевского поселения, произнесла речь:

- В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации и на основании решения Совета депутатов от 18 декабря 2017 года главой Юрьево-Девичьевского сельского поселения избран Андрей Николаевич Лукьянов.

Поздравить нового главу со вступлением в должность пришли жители поселения, депутаты местного Совета депутатов, руководители предприятий и организаций, старосты деревень, почетные граждане и заместитель главы районной администрации по правовым вопросам Анна Рябова.

Не во всех уголках нашей Родины есть традиция принятия присяги главами муниципальных образований, а в Юрьево-Девичье есть, в этом притягательном и столь домашнем месте. Все жители здесь как одна большая дружная семья, вот и новому главе нужно стать ее частью, а принятие присяги - первый и верный шаг к этому.

- Я, Лукьянов Андрей Николаевич, принимаю на себя полномочия главы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области. Обещаю добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Тверской области, Устав поселения. Всемерно содействовать благополучию, социальной безопасности и общественному согласию жителей Юрьево-Девичьевского сельского поселения, - в клятвенной речи произнес глава поселения.

Настоятель храма Георгия Победоносца благословил Андрея Николаевича на верную службу народу.

Поздравляем Андрея Николаевича со вступлением в должность и пожелаем ему мудрости, дальновидности в управлении поселением и тесного взаимодействия с населением, руководством района и Тверской области.

А жители, в свою очередь хотят, чтобы новый глава был внимательным к жителям и их проблемам, честным и ответственным за слова и поступки.

Итоги работы совета ветеранов



В минувшую пятницу состоялся пленум совета ветеранов Конаковского района, участие в котором приняли коллективы и председатели городских и районных ветеранских организаций. На встрече подвели итоги работы совета за прошедший год, обсудили планы на будущее и, конечно же, вручили награды самым активным ветеранским организациям района.

Совет ветеранов Конаковского района - одна из самых многочисленных общественных организаций в нашем муниципальном образовании. В этом году совет отметил свой 30-летний юбилей.

Деятельность этой общественной организации очень значима не только для старшего поколения, но и для подрастающего. Члены совета ветеранов - бессменные участники всех значимых и знаковых мероприятий.

Председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов Галина Ивановна Аксенова выступила с отчетом о работе Конаковского районного совета ветеранов и ветеранских организаций за 2017 год, а также озвучила те задачи, которые стоят перед ветеранским сообществом на будущий год.

Также в заседании пленума приняли участие глава Конаковского района Людмила Козлова и глава районной администрации Олег Лобановский. У ветеранов была хорошая возможность задать вопросы, которые касались транспортного обеспечения, очередей в детские сады и многие другие, и, конечно же, получить ответ.

В завершение заседания состоялось награждение самых активных ветеранских организаций района. Премии и Почетные грамоты по итогам смотра работы ветеранских организаций (в/о) за 2017 год получили:

1 место — в/о пгт.Козлово, председатель О.К.Васильева;

2 место разделили — в/о Старомелковского с/п, председатель Г.Ф. Каминская и в/о пгт.Изоплит, председатель З.П. Терешкина.

3 место — в/о Центрального микрорайона г. Конаково, председатель Н.П. Вацурова и в/о Юрьево-Девичьевского с/п, председатель Т.Н.Бузуйкина.

За ответственную работу в 2017 году были вручены дипломы следующим ветеранским организациям микрорайонов г. Конаково: Гоголевскому, им. Воровского, Кольской АЭС, Горьковскому, Конаковской ГРЭС. А также районным организациям: г.п.п.Радченко, г.п.п.Редкино, с/п «Завидово», г.п.п.Новозавидовский, с/п с.Селихово.

Не забыли и о творческих успехах, вокальная группа «Ивушки» при Ручьевском Доме культуры, руководителем которой является Лебедева Н.А., была удостоена Почетной грамоты.



Итоги работы

антинаркотической комиссии

25 декабря состоялось итоговое заседание антинаркотической комиссии Конаковского района, в ходе которой подвели итоги ее работы за год.

В заседании комиссии приняли участие: Аггюль Бородина - заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике; Ольга Булгакова - начальник управления образования Конаковского района; Александра Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта районной администрации; Ирина Канукова - главный специалист ОМПКиС администрации Конаковского района; Сергей Зайцев - начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району; Дмитрий Орлов - главный врач ГБУЗ «КЦРБ» и Ольга Смирнова - врач-нарколог ГБУЗ «КЦРБ».

- По итогам одиннадцати месяцев 2017 года в сфере незаконного оборота наркотических средств ОМВД России по Конаковскому району выявлено 31 преступление, производством окончено и передано в суд 26 уголовных дел. Из незаконного оборота в отчетном периоде изъят 251 грамм героина. Основными наркотическими средствами в Конаковском районе остаются синтетические виды наркотиков (курительные смеси - «спайсы», «соли»). Регулярно осуществляется профилактика наркопреступности на территории Конаковского района: проводятся как гласные, так и негласные рейды в местах массового досуга граждан с целью выявления преступлений и административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, - такую оперативную информацию довел Сергей Зайцев.

Также Сергей Владимирович преподнес радостную новость: теперь отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району полностью укомплектован, что значительно повышает эффективность их работы.

О деятельности ГБУЗ «КЦРБ» по профилактике, выявлению, лечению и реабилитации больных наркоманией информацию довела Ольга Смрнова:

- На диспансерном учете в наркологическом кабинете состоят 47 человек. Несовершеннолетних с употреблением наркотических и токсикоманических веществ - 5 человек. Амбулаторное лечение проведено 24 наркозависимым, 28 человек получили консультативную помощь. Стационарное лечение прошли 9 человек, состоящих на диспансерном наблюдении, и 8 - с наркологической патологией. Отмечу, что стационарное лечение проводится на добровольной основе и бесплатно.

В 2107 году во исполнение приказа Министерства здравоохранения РФ № 581н от 6 октября 2014 г. были проведены профилактические осмотры и тестирования школьников на содержание наркотических средств. В тестировании приняли участие 92 человека из СОШ №1 и №3 п. Редкино, СОШ №2 п. Новозавидовскй.

Регулярно проводятся профилактические мероприятия: проведение диспансерного наблюдения, консультирование лиц с риском развития наркологического расстройства, проведение бесед с лицами, совершившими административное правонарушение, участие в тематических классных часах, открытых уроках.

Об итогах реализации плана антинаркотической комиссии на 2017 год информацию довела Аггюль Бородина:

- Наш план работы на 2017 год выполнен в полном объеме, состоялись 4 плановых заседания комиссии, рассмотрены 12 вопросов, по всем приняты конкретные решения, которые были направлены исполнителям, по срокам и реализации поручений нарушений не выявлено. У нас прошла большая работа по профилактике антисоциальных явлений в течение всего года: оздоровительные мероприятия, спортивные, обучающие, тематические лекции, уроки, акции, конкурсы агитбригад, которые вызывают негативное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков и табака. Было организовано 193 рабочих места для подростков.

С 15 октября по 15 ноября прошел антинаркотический месячник на территории района, в ходе которого было проведено 279 профилактических мероприятий, в которых приняли участие порядка 9 тысяч подростков. Сотрудники ОМВД приняли участие в 41 мероприятии. Также с подростками профилактические беседы проводил врач-нарколог. На сайте администрации Конаковского района, в общественно-политической газете «Заря», в социальных группах «Вконтакте» публикуются все информационные материалы, освещаются различные мероприятия, которые направлены на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ.

В завершение заседания комиссией был утвержден план работы на 2018 год. А также принято решение о создании единой информационной базы, которая будет содержать полный объем информации по профилактике употребления наркотиков, алкоголя и табака.