ПУСТЬ УЮТНЫМ ТЕПЛОМ СВЕТЯТСЯ ОКНА

В пятницу все энергетики Конаковского района, как и всей страны, отметили свой профессиональный праздник.

А на наших широтах – зима напролом

До апреля с конца октября,

Если светятся окна уютным теплом,

Значит, землю коптим мы не зря…

Эти слова поэта Николая Щербакова из песни певца и композитора Виктора Карача вспоминаются, когда в конце года у нас в России отмечают День работников энергетической отрасли. Энергетики - это не только те, кто трудятся на различных электрических или тепловых станциях или обслуживают тысячи километров электросетей. Это еще и те, кто строит их, кто изготавливает металлоконструкции для станций и для линий электропередач. В Конаковском районе флагманом энергетики по-прежнему остается Конаковская ГРЭС. Вторым не менее значимым предприятием является ОАО «Энергостальконструкция». А ЗАО «Конаковоагропромэнерго», которым много лет руководит Владимир Борисович Барышников, успешно работает на рынке проектирования, монтажа и обслуживания электросетей и электрооборудования. Немало замечательных специалистов трудится в «Тверьэнерго» ПАО «МРСК Центра». Нашему корреспонденту удалось побывать на двух самых масштабных праздничных мероприятиях.

Открытое акционерное общество «Энергостальконструкция» в наступающем году входит в 49-й год своей работы. Срок немалый. За эти годы изготовлены сотни тысяч тонн металлоконструкций, которые работают во всех точках земного шара. Сегодня этот завод дает работу 650 жителям города, средняя зарплата на котором превышает 40 тысяч рублей. Работать здесь престижно, но чтобы этот престиж заслужить, надо быть высоким профессионалом своего дела, грамотным и дисциплинированным специалистом.

В концертном зале Дома музыки ОАО «Энергостальконструкция» в пятницу, 22 декабря, все места были заняты. Праздник здесь привыкли отмечать с размахом. Поэтому казалось, что весь завод пришел в этот день в зал. Тем более что генеральный директор предприятия Александр Павлович Шинкаренко объявил этот день выходным. Поэтому все пришли отдохнувшие и нарядные, в хорошем настроении, многие с цветами: ожидался интересный концерт.

Поздравить с профессиональным праздником пришли и ветераны завода, много лет проработавшие на нем, в том числе и на руководящих должностях: орденоносец Д.Б.Кузин и Почетный энергетик В.И.Белов. Они заняли почетные места в первом ряду. Здесь же, рядом с руководителем предприятия, расположились и почетные гости: глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский, глава города Конаково В.В.Максимов, глава администрации г. Конаково О.В.Шаталов и его заместитель Л.Н.Владимирова.

Первым взял слово А.П.Шинкаренко:

- Сегодня наш общий праздник – День энергетики. Я с огромным удовольствием поздравляю всех нас с этим замечательным днем. Уходящий год был для нас очень неплохим: в течение года мы имели полную загрузку и продали 33 тысячи тонн металлоконструкций, что на 8 тысяч тонн больше прошлогодних объемов. Прибыль получена неплохая, и тринадцатая зарплата будет выдана до нового года в повышенном объеме. Поэтому желаю вам хорошо отметить Новый год и 9 января отдохнувшими и полными сил прийти на работу. Следующий год обещает быть непростым, и надо быть к этому готовым…

Александр Павлович отметил, что в прошедшем году опоры поставлялись для таких линий электропередач, как «Ростовская АЭС–ПС «Ростовская», «Ростовская-Андреевская-Тамань», «Ленинградская-Белозерская» и другие объекты стратегического значения, находящиеся под контролем правительства и федеральной электросетевой компании. И трудовой коллектив завода с честью справился с поставленными задачами – он обеспечил продукцией высочайшего качества и в установленные сроки все эти объекты. Этим зарабатывается авторитет завода, а он многого стоит.

Затем слово взяла глава Конаковского района Л.А.Козлова:

- Разрешите мне присоединиться ко всем пожеланиям и поздравлениям, которые вы будете сегодня слышать. Для района завод стальных конструкций – это флагман нашей промышленности, его гордость. Радует, что у вас хорошая и своевременная зарплата. Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд и за создаваемое сегодня в этом зале настроение. Профессиональных праздников очень много: это и День медработника, и День легкой промышленности, День учителя и День работников сельского хозяйства. И когда у нас в домах тепло и горит свет, мы не особо задумываемся – отчего все это? Мы привыкли. А ведь энергетика – это основа нашей жизни, сила и мощь нашей страны. От Собрания депутатов Конаковского района и от губернатора Тверской области Игоря Рудени хочу от души поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, за ваш оптимизм и желание трудиться, делать жизнь вокруг краше! Здоровья вам всем, благополучия, мирного неба и счастья в каждом доме!

Теплые слова работникам энергетической отрасли сказал и глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский:

- Ваше предприятие является градообразующим не только для города, но и для всего Конаковского района. Вы выполняете стратегические задачи: ваши опоры дают возможность наладить энергоснабжение в Крыму, обеспечивая нормальную жизнь сотням тысяч российских граждан. Вы являетесь добросовестными налогоплательщиками. Особо хочу отметить вашу благотворительность, даже меценатство в отношении муниципального учреждения образования - хоровой школы, которая имеет возможность заниматься и выступать в таком замечательном концертном зале. Желаю, чтобы в ваших цехах всегда кипела работа и горели огни.

Благодарность главы Конаковского района была объявлена Г.П.Горбачову, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Почетными грамотами главы Конаковского района награждены В.Д.Резчиков, резчик металла на ножницах и прессах, и А.О.Тимошенко, оператор газоплазморезательных машин. Ну а потом начался интереснейший концерт, где выступили как творческие коллективы Конаковской ХШМиЮ, так и гости конаковской сцены.

А чуть позже с профессиональным праздником главы района и города приехали поздравить энергетиков, чья трудовая жизнь связана с Конаковской ГРЭС. Зал и фойе для праздника любезно предоставил районный ДК «Современник» и его директор Наталья Сергеева.

Поздравить конаковских энергетиков приехал даже генеральный директор ПАО «Энел Россия», в состав которого входит Конаковская ГРЭС, Карло Палашано Вилламанья. Наиболее отличившиеся специалисты станции получали награды из его рук. С приветствием обратился новый директор производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья Борисович Новожилов. Он кратко отчитался об успехов прошедшего года и поблагодарил сотрудников за хорошую работу.

В этот день было очень много награжденных. И несколько человек получили и награды нашего муниципалитета. Благодарности и Почетные грамоты главы Конаковского района Л.А.Козловой получили Д.Ю.Сазонов, машинист топливоподачи, Н.В.Базеев, заместитель главного инженера, и С.Г.Ханжин, начальник лаборатории металлов. Глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский вручил награды А.С.Капустину, ведущему инженеру по ремонту оборудования, А.В.Катюшину, начальнику службы эксплуатации (он также является одним из победителей конкурса «Человек года-2016») и Н.Л.Мочаловой, начальнику химлаборатории.

В праздничном концерте участвовали творческие коллективы города и района, в том числе танцевальный ансамбль культурно-творческого центра «Радость» (руководители Денис и Анастасия Клементьевы). И по традиции в этот день не обошлось без профессиональных звезд. Свои песни энергетикам Конаковской ГРЭС подарили не кто-нибудь, а российская вокальная поп-группа «Челси» (она как-то уже приезжала в Конаково на День города). Зрители остались очень довольны.

Спасибо за праздник!

Подготовил Максим МАЛАХОВ.