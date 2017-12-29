МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК –

ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ



21 декабря в Конаковской детской школе искусств состоялся праздничный концерт в рамках акции «Декабрь милосердия».

Концерт организован детской филармонией «Вдохновение», которая работает в ДШИ под руководством Л.Н.Воробьевой уже четвертый год. Маленькие артисты детской филармонии регулярно приглашают на свои музыкальные программы дошколят и учащихся младших классов конаковских детсадов и школ, а перед особенными детьми они выступили впервые.

Зрителями новогоднего концерта стали ученики коррекционной школы № 4, воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина, приветствуя юных артистов и зрителей программы, отметила важность проводимого мероприятия, поскольку самый лучший подарок к Новому году – это подарок творческий.

А наша школа искусств – настоящая сокровищница творческих личностей, здесь и Дед Мороз (П. Драчев) играет на рояле, и Снегурочка (К. Воробьева) прекрасно поет. С ними гости праздника не смогли усидеть на месте – особенные дети пели, танцевали, отгадывали загадки и даже начали осваивать азы игры на музыкальных инструментах. Весело было всем!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Фоторепортаж с концерта – в группах «Зари» в социальных сетях ОК и ВК.

«ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ-2017»



20 декабря впервые в Конаковском районе на базе гимназии № 5 состоялся ежегодный игровой конкурс для учащихся 9-х классов «Исторический момент».

Организаторы конкурса: центр перспективной педагогической деятельности «Школа 2050» г. Конаково при поддержке института социально-гуманитарных технологий «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского» совместно с научной площадкой гимназии № 5 г. Конаково.

В первом игровом конкурсе участвовали команды школ №№ 6, 9, гимназии № 5 и школы д. Мокшино. По итогам всех этапов конкурса члены жюри вручили сертификаты призеров Людмиле Никулиной (9 класс школы № 6) и Антону Севергину (9-А класс школы № 9). Сертификат победителя завоевал ученик 9-Б класса гимназии Дмитрий Блинов. Памятными призами отмечены: ученица Мокшинской школы Алина Крыженкова – за участие в конкурсе, а также ученица гимназии Софья Савельева, ставшая лучшей в номинации «Зритель-победитель». Педагогам, подготовившим школьников к участию в конкурсе, вручены Благодарности управления образования администрации Конаковского района.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Фоторепортаж с конкурса – в группах «Зари» в социальных сетях ОК и ВК.



27 декабря – День спасателя Российской Федерации

Чтобы не было ЧС



Во все времена самым страшным бедствием для людей были пожары. Одна из основных причин возгорания - неосторожное обращение с огнем. Пожары, возникающие вследствие детской шалости, совсем не редкость. Ежегодно в нашей стране на пожарах гибнут сотни детей. Это не может не вызывать тревогу. По этой причине знакомство детей с правилами пожарной безопасности для педагогического коллектива нашего детского сада «Журавушка» стало приоритетной задачей.

20 декабря в рамках районного месячника комплексной безопасности в музыкальном зале детсада состоялась инсценировка на противопожарную тему «Сказка про Зайца и его друзей». Артисты - дети и педагоги - поведали зрителям, что может произойти в преддверии Нового года, если не соблюдать элементарные правила и оставить зажженными на елке свечи.

За всем действом с интересом наблюдали наши гости, люди отважной профессии: Эрик Пашаевич Минасян, начальник пожарно-спасательного гарнизона Конаковского района, капитан внутренней службы, и Иван Владимирович Смирнов, начальник ОНД ИПР по г.Конаково и Конаковскому району, капитан внутренней службы.

Лучшей наградой для всех выступавших стали аплодисменты и слова благодарности от Эрика Пашаевича и Ивана Владимировича. Они отметили красоту огня в танце «Пламя», смелость и отвагу юных «пожарных», четкость и ясность телефонного звонка в дежурную пожарную часть от девочек, исполнявших роли белочек, массовость представления и, конечно же, «профессиональную» актерскую игру педагогов. Мы уверены, что проводить работу в данном направлении просто жизненно необходимо, так как она помогает сформировать у детей фундамент знаний правил безопасности и умений регулировать своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями. Выражаем слова благодарности и признательности смелым и отважным героям - сотрудникам ПСЧ-15, пришедшим к нам в гости. Искреннее спасибо вам за отзывчивость, преданность своему делу.

Мы поздравляем всех сотрудников МЧС с профессиональным праздником, Днем спасателя РФ. Желаем крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде. Чтобы самообладание никогда не покидало вас, а удача всегда была на вашей стороне! Пусть как можно меньше будет вызовов в «горячие» места и сухих рукавов.

С уважением администрация, педагоги и дети МБДОУ детский сад №12 г. Конаково.

ПОДАРИЛИ ДОБРО ЗАВИДОВСКИМ ДЕТИШКАМ



22 декабря в Досуговом центре села Завидово в рамках благотворительной акции «Дари добро» состоялась благотворительная ёлка для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Проведение такого праздника стало отличным примером взаимодействия и объединения усилий представителей бизнеса, администрации поселения «Завидово», коллектива Досугового центра и молодежного центра «Иволга».

Было интересно. Например, мастерица Наталья Брантова провела потрясающий мастер-класс по росписи имбирных пряников. Каждый из ребят смог почувствовать себя настоящим кондитером, рисуя узоры сахарной глазурью и украшая свою елочку посыпкой и звёздочками.

Запах свежей выпечки, новогодние огоньки, счастливые глаза и смех детей – это именно то, что с самых первых минут создало невероятно праздничную и дружественную атмосферу мероприятия.

Но на этом сюрпризы не закончились: ребят ожидало яркое новогоднее представление - сказка с участием Анны и Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», Бабы Яги, Разбойницы, Снежинки и, конечно, Деда Мороза и Снегурочки. Выступление актёров сопровождалось множеством весёлых конкурсов, в которых детишки активно участвовали. Помимо представления, ребят ждали замечательные подарки!

Своими впечатлениями о мероприятии поделилась исполнительный директор туристической компании «Lord Travel» Наталья Ансталь: «Очень на - деемся, что детишкам праздник понравился.

Танцы, песни, игры, созданная новогодняя атмосфера, хороводы вокруг ёлки и конечно, подарки. Мы очень старались подарить этим деткам сказку!»

Особую благодарность хочется выразить главе администрации сельского поселения «Завидово» Алексею Пляскину и сотрудникам завидовского Досугового центра, а также всем, кто активно участвовал в подготовке и организации праздника, вместе нам удалось сделать маленькое чудо и подарить детям настоящую новогоднюю сказку!

Кира ПЕТРАНКИНА.

МЦ «Иволга».



Декабрь заканчивается, милосердие продолжается

22 декабря при поддержке Делового информационного центра областной библиотеки им. А.М.Горького уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова провела онлайн-конференцию на тему: «Защита прав лиц с ограниченными возможностями здоровья».

В мероприятии приняли участие: руководитель ФКУ ГБ Медико-социальной экспертизы по Тверской области Юрий Кочнов, заместитель руководителя по организационно-методической работе МСЭ Ольга Родина, первый заместитель министра здравоохранения Тверской области Наталья Невская, заместитель управляющего Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Дина Максименкова, начальник отдела социальных программ ТРО Фонда социального страхования РФ Маргарита Исакова, начальник отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов министерства социальной защиты населения Тверской области Ольга Елисеева.

От муниципальных образований присутствовали жители городов и районов Тверской области, представители общественных районных организаций инвалидов, заместители глав администраций по социальным вопросам, общественные помощники уполномоченного по правам человека в Тверской области. В Конаковском районе видеоконференция проводилась в центральной межпоселенческой библиотеке. В ней приняли участие представители Конаковского районного общества инвалидов, общества слепых, реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

По словам Надежды Егоровой, в 2017 году в адрес уполномоченного поступило 126 обращений от лиц с ограниченными возможностями здоровья. Большая часть обращений содержит жалобы на качество оказания бесплатной медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением, отсутствие элементов доступной среды, проведение медико-социальной экспертизы, невозможность трудоустроиться. В структуре ежегодных докладов уполномоченного имеет место отдельная глава, посвященная данной тематике, в которой содержится анализ ситуации в сфере реализации инвалидами своих прав, выносятся рекомендации органам власти и учреждениям по устранению выявленных нарушений. Многие рекомендации уполномоченного приняты к сведению. Однако проблемы в данной сфере сохраняются.

В ходе видеоконференции Наталья Невская рассказала о вопросах направления на медико-социальную экспертизу, лекарственном обеспечении инвалидов. Выступление Юрия Кочнова касалось состояния и перспектив развития медико-социальной экспертизы в Тверской области. Дина Максименкова выступила на тему обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение.

Ольга Елисеева рассказала об оказании социальной помощи инвалидам. В ходе видеоконференции поступило порядка пятидесяти обращений от лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образованиях Тверской области. В частности, в Конаковском районе, вопросы в основном касались предоставления средств технической реабилитации, неудовлетворительного состояния здания бюро медико-социальной экспертизы № 14, вопросов подготовки к школе и летнего отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

На многие вопросы ответы были даны в ходе проведения мероприятия, большая часть вопросов взята на контроль Уполномоченным.