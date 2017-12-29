ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жители Конаковского района!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2017 год стал для каждого из нас особенным. Упорный и самоотверженный труд помог нам добиться высоких результатов, достичь тех целей, которые были намечены. Всем жителям района хочется сказать огромное спасибо, что вместе с нами, аграриями, вносите большой вклад в развитие конаковской земли и всей Тверской области. Целеустремленность, упорство и ответственность являются залогом успеха эффективной работы на благо экономики Верхневолжья.

Пусть 2018 год принесет вам больше ярких, счастливых и радостных моментов! Пусть в сердце каждого из вас зреют доброта и любовь к родному краю! Пусть удача и успех сопутствуют всем вашим начинаниям!

С праздником! С новым 2018 годом!

Денис ДОРОДНЫХ, генеральный директор ПО «Дмитрогорское,

депутат Законодательного собрания Тверской области.

Дорогие жители Тверской области!

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и приближающимся светлым праздником Рождества Христова! От всей души желаю, чтобы в Новом году вам всегда сопутствовали удача и успех, а в вашем доме были мир и благополучие. Пусть исполнятся все ваши заветные желания, а наступающий год принесет новые достижения и будет наполнен добрыми делами.

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, удачи во всем и мирного неба над головой!

Депутат Государственной думы Российской Федерации Светлана МАКСИМОВА.

Дорогие жители города Конаково

и Конаковского района!

Поздравляю вас с наступающим 2018 годом и Рождеством! Вот уже более года я занимаю должность уполномоченного по правам человека в Тверской области. Все это время мы старались помочь обратившимся к нам людям, в том числе вам, моим землякам. К сожалению, проблем сегодня очень много, не все вопросы решаются положительно. Но вместе мы - сила. Во многом благодаря вашей неравнодушной позиции в уходящем году нам удалось отстоять конаковский бор. Сегодня выделены средства на проведение повторного экологического обследования этой жемчужины Конаковского района. В предновогодние дни по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее. Надеюсь, что следующий, 2018 год будет более плодотворным, и вместе мы сможем решить задачи, от которых зависят развитие и процветание нашей конаковской земли.

Адресую вам самые искренние, самые сердечные поздравления! Пусть новый год станет для вас символом удачи, свершений, новых ожиданий, пусть счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью!

Желаю, чтобы в ваших сердцах никогда не угасал огонь надежды. Успехов, здоровья, благополучия, мира и добра!

Всегда ваша Надежда ЕГОРОВА.

Уважаемые жители г. Конаково и Конаковского района, уважаемые работники ОАО «Энергостальконструкция», специалисты и рабочие, ветераны и пенсионеры!

Каждый год, в конце декабря, мы подводим итоги своей работы и чествуем лучших работников. Труд дает нам цель и смысл жизни, достойную заработную плату, славу и почет. Для коллектива «Энергостальконструкции» уходящий год сложился хорошо, хотя это и стоило немалых усилий. Завод дал более 33 тысяч тонн металлоконструкций, что на 8 тысяч больше предыдущего года. Наши опоры стоят на стратегических объектах энергообеспечения страны, строительство которых велось под контролем правительства и федеральной сетевой компании. И нам по праву есть чем гордиться.

В январе 2019 года завод отметит свой полувековой юбилей. И мы сделаем все возможное, чтобы в течение всего предъюбилейного 2018 года хорошо потрудиться и не уронить репутацию нашей марки! Хочу искренне поблагодарить всех работников ОАО «Энергостальконструкция» за хорошую и качественную работу!

А всем жителям Конаковского района я хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения и радостных дней, удачных приобретений и выгодных вложений – не только материальных, но и духовных. Любите и берегите себя и своих родных и близких!

А.П.ШИНКАРЕНКО, генеральный директор ОАО «Энергостальконструкция», Почетный энергетик России, Почетный гражданин г. Конаково, член Общественного совета Конаковского района.





Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 2018-м годом! Мы всегда встречаем Новый год с мечтой о счастье, удаче, здоровье, с верой в достойное будущее. В эти праздничные дни, конечно, все мы желаем процветания своему родному, прекрасному поселению! И каждый из нас своим трудом, инициативой, энергией претворяет в жизнь эти мечты и планы весь последующий год.

Нет сомнения в том, что, несмотря на многие трудности, мы успешно осуществим всё намеченное. Пусть в ваших домах царят мир и любовь, забота и взаимопонимание, радость и благополучие, здоровье и удача! С Новым годом!

Алексей ПЛЯСКИН,

глава администрации с/п «Завидово»

Дорогие земляки!

Скоро Новый год постучит в вашу дверь! Пусть он будет светлым, добрым, исполненным самых чудесных событий и радостных встреч. Пусть в вашем доме царят уют и гармония, а семейное благополучие станет верным спутником в жизни. Пусть серпантин ваших фантазий закружит в волшебном вальсе предновогоднего чуда! Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее! Желаю войти в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с убежденностью в своих силах! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! Всех с наступающим новым 2018 годом!

Секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Собрания депутатов Конаковского района, директор филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково Д.Е.Щурин.

От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых начинаний. 2017 год был непростым, но вместе мы искали и находили пути решения проблем, добивались определенных успехов, работали для благополучия, развития и укрепления нашего поселения. Уходящий год завершаем с достойными результатами, которых добивались все вместе.

Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности, которые являются нашей опорой во все времена: любовь к своим близким, дружба, верность и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.

Наступающий 2018 год – год принятия решений на новый виток жизни, год выборов Президента РФ. Предстоят выборы и в нашем поселении.

На пороге нового 2018 года искренне желаю, чтобы он стал для всех нас временем воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастливых, незабываемых мгновений, а наступающий год – уверенность в завтрашнем дне, достаток и радость! Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных желаний, согласия и благополучия в ваших семьях!

Глава Ручьевского сельского поселения Анна ЗЕМСКОВА.

Дорогие жители

города Конаково!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Осталось совсем не много времени, и нынешний год станет частью истории. В 2017 году было место для радости, было, к сожалению, место для грусти. Все хорошее, чего мы добились, а хорошего было немало, мы сделали вместе. Да и с трудностями справлялись все вместе, одной большой дружной семьей.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Впереди – множество интересных и важных проектов, стратегических инвестиционных и социальных программ. В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Мы внимательны к родителям, охотно делим радость с друзьями, желаем счастья детям. Пусть это будет не только в новогоднюю ночь, пусть это будет всегда. И тогда каждый из нас в новом году обязательно добьется успеха: кто-то ждет пополнения в семье, кто-то пойдет в школу или вуз, кого-то ожидают профессиональные достижения. Не сомневаемся, что Дед Мороз подарит всем юным жителям нашего города именно те подарки, о которых они мечтают. И твердо верим, что новый, 2018 год принесет в каждый дом, в каждую семью любовь и счастье, подарит всем нам радость жизни, мир и благополучие.

С наступающим Новым годом и Рождеством! Простого человеческого счастья, здоровья и благополучия, мира и радости, оптимизма, успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть 2018 год станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится только хорошими событиями.

С праздником!

Глава города Конаково В.В. Максимов.

Глава администрации города Конаково О.В. Шаталов.

Дорогие мои земляки!

От всего сердца поздравляю вас с самыми добрыми и любимыми праздниками - Новым годом и Рождеством!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. В предновогодние дни мы верим, что наш мир должен стать лучше и добрее. Пусть сегодня забываются старые обиды, а новые дни несут радость, успех и взаимное уважение. Пусть волшебство новогодней ночи, улыбки друзей, любовь близких, вера в лучшее согревают ваше сердце весь предстоящий год, пусть проходят неурядицы, пусть простые проблемы разрешаются сами собой, а сложным не будет места в нашей жизни. И, конечно, пусть каждый из вас обретет свое собственное счастье, а если оно уже пришло - пусть бережет его.

Я от всей души желаю, чтобы вы и ваши родные были здоровы и счастливы, чтобы удача сопровождала вас во всех делах, а любовь окружала и наполняла ваш дом.

Ольга СЕЛИНА,

глава администрации Вахонинского сельского поселения.

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной войны! Уважаемые жители Конаковского района! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

2017 год для Конаковского районного совета ветеранов был особенным: состоялась 10 отчетно-выборная конференция, где был избран президиум и новый состав совета. А также совет ветеранов отметил свой 30-летний юбилей.

Искренне хочу пожелать всем жителям нашего большого района крепкого здоровья, оптимизма и прекрасного новогоднего настроения. Пусть Новый год принесет удачу во всех делах, стабильность и благополучие. С праздником!

Председатель Конаковского районного совета ветеранов

Галина Аксенова.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с любимым Новым годом и светлым Рождеством Христовым! Пусть эти праздники принесут мир и гармонию в ваш дом и много радости и счастья вашим детям!

Андрей ЛУКЬЯНОВ,

глава Юрьево-Девичьевского с/п.





Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год – особенный праздник, когда все мы преисполнены ожиданием чудес, новых впечатлений и радостных событий. Этот уютный семейный праздник дарит нам ожидание добрых перемен, веру в успех и надежду на лучшее. Пусть наступающий 2018 год откроет новые возможности и перспективы! И пусть все, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь, непременно исполнится в будущем году!

Светлый праздник Рождества Христова хранит многовековые традиции нашего народа. Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим! Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, радость и любовь! Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных желаний!

Глава городского поселения поселок Новозавидовский А.П.Коршев.



Дорогие друзья! Уважаемые предприниматели!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности и процветания в бизнесе, удачи во всех начинаниях и веры в свои силы!

Пусть наступающий год станет щедрым на вдохновение, удачу и новые идеи. Пусть ничто не помешает осуществлению задуманного, а все хорошее, что было, преумножится.

Пусть с вами рядом будут надежные партнеры и верные друзья!

Представитель уполномоченного по правам предпринимателей Тверской области в Конаковском районе В.Н.ХУДЯКОВ.



Счастья в новом году!

Дорогие земляки! Вот и заканчивается очередной, 2017 год. Каким он был для жителей п. Редкино, оправдал ли наши ожидания? Наверное, на эти вопросы у каждого свой ответ. Но жизнь не бывает одноцветной. Печали сменяются радостью, надежды разочарованием… Были у нас и минуты скорби, были и светлые праздники. Но главное, пожалуй, в том, что уходящий год поселок прожил без больших потрясений и серьезных коммунальных катаклизмов. Все службы поселка продемонстрировали надежность и стабильность.

Мы продолжаем планомерное и поступательное развитие Редкина. Может быть, на первый взгляд наши преобразования и не столь заметны, но несомненно, что качество жизни редкинцев постепенно меняется к лучшему. Страна, преодолевая трудности, начинает выходить из затяжного кризиса. Жители поселка справились с этим испытанием достойно. 2017 год был переломным. Хочется верить, что год наступающий даст импульс к эффективному развитию всех сфер нашей жизни.

Пусть в новом году сбываются все ваши самые сокровенные мечты, находят реальное воплощение самые смелые планы. Пусть ваша жизнь станет ярче и интереснее. Пусть ваши близкие будут здоровы, а в семьях царят мир и благополучие.

Дорогие земляки, с Новым годом вас! Будьте счастливы!

Глава поселка Редкино Сергей ОРЛОВ,

Председатель Совета депутатов поселка Редкино Антонина ОРЛОВА.



Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками!

В уходящем 2017 году спортсмены ДЮСШ «Олимп» Конаковского района показали высокие спортивные результаты, что доказывает - физическая культура и спорт на нашей земле развиваются на должном уровне. Поздравляю всех с наступающим 2018 годом и Рождеством Христовым! От всей души желаю всем здоровья, благополучия, исполнения желаний, достижения любых целей! Чтобы все задуманное получалось! И пусть новый год принесет в каждый дом мир, добро, счастье и удачу!

Сергей САЛДИН, директор ДЮСШ «Олимп» Конаковского района.

Уважаемые жители Конаковского района, дорогие односельчане!

Наступает новый, 2018 год. Это еще один новый шанс для каждого из нас исправить старые ошибки, начать жизнь с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. От всей души хотим пожелать всем мудрости, терпения, спокойствия, семейного и материального благополучия! Будьте искренними, отзывчивыми и доброжелательными. Помните, что добро всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы жизни. С Новым годом!

Глава Первомайского сельского поселения Л.В.ЛАВРЕНТЬЕВА.

Глава администрации Первомайского сельского поселения В.Ф.КАТИХИНА.

Дорогие друзья!

С наступающим Новым годом! Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом и минуткой, преумножая все хорошее. Желаем вступить в этот новый год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с верой в свои силы! Пусть все, что намечено, осуществится, а близкие родные и друзья всегда будут рядом!

Виктор ЦЫГАНОК,

глава администрации г/п п.Радченко.

Уважаемые жители Конаковского района!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами.

Я самый молодой (не по возрасту, а по сроку исполнения обязанностей) глава администрации в Конаковском районе, т.к. только 22 декабря приступила к исполнению обязанностей главы администрации Дмитровогорского сельского поселения. По доброй традиции в эти дни мы подводим итоги уходящего года, намечаем планы на будущее. Приятно отметить, как развивается Дмитровогорское сельское поселение. В этом заслуга прежде всего жителей поселения.

Хотела бы поблагодарить всех за самоотверженный труд, за терпение, за понимание и поддержку. В наступающем году нам предстоит еще более серьезная и сложная работа. Я хочу пожелать нашему району стабильности и процветания в новом году, а всем его жителям - здоровья и оптимизма. Пусть вас окружают только добрые и верные друзья, такие же как и символ года, ведь наступающий год - год Собаки. Пусть в каждой семье царят мир и любовь, душевное тепло и благополучие!

Марина ЧАГУЛОВА, глава администрации Дмитровогорского с/п.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Хочу поздравить вас с Новым годом! Желаю вам осуществления задуманного, новых интересных проектов. Пусть в новом году ждут лишь приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. Желаю вам, вашей семье, родным и всему нашему коллективу крепкого здоровья, праздничного настроения, смеха, радости, никаких огорчений и тревог! Пусть всё, что намечено, обязательно осуществится! И появятся новые мысли и идеи! И все плохое останется в прошлом году.

Также Конаковская районная организация Всероссийского общества инвалидов благодарит за участие в акции «Спеши делать добро, помоги инвалидам с детства» магазин «Тележка», компанию «Молочная здравница», а также торговый дом «Дмитрогорский продукт», ИП Космодемьянская Н.В., волонтеров «Молодой гвардии» в лице Дениса Клеменьтьева и благодарим всех неравнодушных людей, оказавших помощь нашей организации.

Галина КОРНИЛОВА, председатель КРО ВОИ.



Примите самые искренние

поздравления с Новым годом!

Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Пусть в новом году вам неизменно сопутствует успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствуют творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождают вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

Директор Дома культуры посёлка Радченко, лауреат международных вокальных конкурсов 2017 года в Казани и Санкт-Петербурге, преподаватель вокала высшей категории Ольга ОВЧИННИКОВА.



Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

С наступлением нового года каждый из нас связывает надежды на лучшее, светлое, желанное. Пусть наступающий новый год будет для вас успешным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.

Искренне желаю всем благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Пусть во всем сопутствуют удача и успех!

Глава администрации городского поселения п.Изоплит Александр БОШКОВ.

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю Вас с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! Пусть все хорошее, что радовало Вас в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в следующем. Пусть Новый год принесет много хороших перемен в жизни каждого и добрых дел, станет годом осуществления всех замыслов, надежд и устремлений.

Искренне желаю, чтоб Новый, 2018, год исполнил заветную мечту всех жителей нашего поселения — мы вступили в Программу поддержки местных инициатив.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Мира, добра и согласия!

Глава администрации городского поселения п.Козлово Л.В.Законова.

Уважаемые жители Старомелковского сельского поселения! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – это всегда надежда на лучшее, ожидание добрых перемен и радостных событий.

Пусть наступающий 2018 год принесет всем нам только радость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие. Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Глава Старомелковского сельского поселения

А. ЗАЙЦЕВА.



Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели.

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. Каждому из нас 2018 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Я благодарю всех жителей за активное участие в жизни поселения, за поддержку и понимание!

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Глава администрации Козловского с/п Е.В.Медведева.