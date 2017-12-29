ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО ГОДА

ЯНВАРЬ



В первенстве России по джиу-джитсу, состоявшемся в конаковском спорткомплексе «Олимп», приняли участие около 700 спортсменов из 19 регионов страны. Эти всероссийские соревнования стали отбором спортсменов в сборную России для участия в европейском и мировом турнирах.

***

21-22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», на котором были подведены итоги работы за пятилетний период и сформированы задачи на 2017 год. Губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверская область готова к решению задач, поставленных на съезде «Единой России». «Заря» опубликовала мнения о съезде лидеров общественного мнения Конаковского района.

***

По итогам муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017», финал которого состоялся 27 января в ДК «Современник», диплом победителя и главный приз получила воспитатель Конаковского детского сада № 1 Лидия Петерсон. На региональном этапе конкурса она стала победителем в номинации «Лучшее интернет-портфолио».



ФЕВРАЛЬ



В региональном этапе «Лыжни Росии-2017» на старт вышли свыше семи тысяч спортсменов Тверской области, объединенная команда Конаковского района насчитывала более 180 спортсменов. По итогам забегов лыжники нашей команды завоевали четыре призовых места.

***

21 февраля в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось награждение волонтеров акции «Дари добро» и победителей районного квеста «Великие битвы» и военно-патриотической игры «Зарница». А вечером в ДК «Современник» в честь защитников Отечества прошел театрализованный концерт «Служу России!».

***

В последние выходные февраля на льду Волги возле загородного комплекса «Ривер-клаб» при поддержке правительства Тверской области был организован IX этап Всероссийского фестиваля «Народная рыбалка», собравший около 6 тысяч участников и зрителей.

МАРТ



2 марта 2016 года Указом Президента РФ Владимира Путина исполняющим обязанности губернатора Тверской области был назначен И.М.Руденя. О годе работы нового губернатора в разрезе реалий Конаковского района «Заря» рассказала читателям в первом мартовском номере.

***

Впервые делегация Конаковского района приняла участие в международной выставке «Интурмаркет-2017», проходившей 12 марта в московском выставочном комплексе «Крокус-экспо». Тверскую область на выставке представили 4 муниципальных образования, наш район презентовал фаянс «Производственной компании «Конаковский фаянс» и сыры «Компании Продвижение».

***

В ДК «Современник» глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации района Олег Лобановский отчитались о своей работе за прошедший 2016 год. Впервые отчет прошел в формате абсолютной публичности. Также в рамках этого мероприятия были вручены награды лучшим работникам образования и культуры.



АПРЕЛЬ



10 апреля с аэродрома «Конаково» стартовала кругосветная экспедиция совместного российско-польского вертолетного экипажа Максима Сотникова, вице-президента Федерации вертолетного спорта России. Максим Сотников как командир экипажа, совершившего кругосветный перелет, стал победителем конкурса «Человек года-2017» в номинации «Открытие года».

***

По итогам регионального профессионального конкурса педагогических работников «Педагог года-2017» Ален Павлович Сильченко, представлявший наш район, вошел в шестерку лучших учителей Тверской области, победив в номинации «Лучший сайт учителя».

***

Заключительный гала-концерт 45-го районного фестиваля искусств «Конаковские огни-2017» подарил зрителям выступления самых ярких и талантливых звезд нашего района. Юбилейный творческий марафон длился 2,5 месяца, на звание лауреатов претендовали более 700 участников, из них 118 стали победителями фестиваля.

МАЙ



Жители Конаковского района вместе со всей страной отметили 72-ю годовщину Великой Победы многочисленными мероприятиями, самыми значимыми из них стали торжественные митинги у братских могил и мемориалов, участие в акции «Бессмертный полк», спортивные соревнования и праздничные концерты.

***

В четвертый раз наш район стал площадкой проведения международного фестиваля хоров «Волжский хоровой собор», участниками которого стали 12 хоровых коллективов из Венгрии, Чехии, Литвы, Беларуси и России. Инициаторами и организаторами фестиваля являются руководители Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей супруги Вадим и Наталья Махновские.

***

Всероссийский день предпринимателя в Конаковском районе был отмечен форумом «Развиваем бизнес вместе». Участниками форума стали предприниматели Конаковского и соседних районов, гости из других регионов, в том числе и те, кто только планирует открыть свое дело.

ИЮНЬ



На территории Храмового комплекса села Завидово открыт историко-краеведческий музей «Государева дорога», экспозиция которого рассказывает об истории тракта Москва – Санкт-Петербург и самого села. Музей стал ещё одним объектом туристического притяжения Конаковского района и всей Тверской области.

***

21 июня в ДК «Современник» состоялось вручение наград и подарков тем, чьи портреты занесены на стенд «Лучшие люди Конаковского района», а также чествование золотых и серебряных медалистов 2017 года и отличников ВФСК ГТО.

***

Свое 80-летие отметил город Конаково. Юбилейные торжества, продолжавшиеся два дня, включили в себя десятки больших и малых событий с участием в них тысяч горожан и гостей районного центра.

ИЮЛЬ



В первых числах июля на конаковскую землю прибыл Волжский крестный ход, который проходил в 19-й раз и был посвящен 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

***

На масштабный рок-фестиваль «Нашествие», позиционирующий себя как «главное приключение года», вновь съехались любители рока, чтобы насладиться выступлением своих кумиров. Проливные дожди не смогли испортить праздник, на котором побывали около 200 тысяч человек из различных регионов России и стран ближнего зарубежья.

***

На аэродроме «Конаково» Селиховского сельского поселения прошли соревнования по вертолетному спорту, которые организуются у нас уже третий год, а в этот раз их было сразу два: 52-й чемпионат России по вертолетному спорту и 2-й этап Кубка мира по вертолетным гонкам.

АВГУСТ



В двенадцатый раз в городе Конаково прошел спортивный праздник, приуроченный к Дню физкультурника. Администрация Конаковского района уделяет огромное внимание развитию физкультуры и спорта, и праздник в честь Дня физкультурника отмечался в каждом поселении района.

***

10 августа наш район посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Основная цель поездки – Конаковский завод по осетроводству, на котором к визиту главы региона был приурочен торжественный запуск новой линии.

***

Начались работы на одном из приоритетных участков дороги Москва – Санкт-Петербург – Конаково. Ремонта «конаковки» все ждали уже давно, и вот свершилось! Решить эту непростую задачу удалось совместными усилиями руководства Тверской области и районной власти.

СЕНТЯБРЬ



В селе Юрьево-Девичье состоялось радостное событие – открытие спортивного комплекса, идея строительства которого принадлежала главе администрации поселения Анатолию Андронову. В начале сентября Анатолий Леонидович был удостоен знака губернатора области «Во благо земли тверской».

***

В Единый день голосования прошли выборы в двух поселениях Конаковского района. Депутатов местных Советов выбрали жители Юрьево-Девичьевского сельского поселения и сельского поселения «Завидово».

***

Завершился муниципальный этап областного фестиваля творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху-2017». Обладатели гран-при представили наш район на зональном этапе и стали победителями. Реабилитационный центр для детей и подростков г. Конаково с танцем «Мой ангел» удостоен 1 места в номинации «Зажигательные танцы земли тверской».

ОКТЯБРЬ



Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил призеров Всероссийского форума современной журналистики «Вся Россия-2017», по его итогам редакция «Зари» удостоена диплома за второе место в номинации «Лучший спецпроект/журналистская акция/цикл статей» за историко-краеведческий проект «Конаково. Век двадцатый».

***

В новом спортивном комплексе с.Юрьево-Девичье стартовал районный этап ВФСК ГТО, который в этом году проводится в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!». Спортивные мероприятия фестиваля проводятся во всех поселениях района.

***

Традиционный районный фестиваль-конкурс ВИА, вокальных ансамблей и эстрадных исполнителей «Дарите музыку друг другу!» состоялся на сцене Дмитровогорского Дома культуры. В этом году он получил статус «открытого», и лауреатом 1 степени в номинации «эстрадные исполнители» стала солистка из Волоколамска Екатерина Старовойтова.

НОЯБРЬ



В загородном отеле «Долина Иволга» прошло совещание по вопросам развития туризма в Конаковском районе, его организатором выступила администрация района. Министр туризма Тверской области Иван Егоров выступил на совещании с презентацией о государственной программе развития туристической индустрии в регионе на 2018-2023 годы.

***

В канун годовщины начала битвы под Москвой и освобождения Конаковского района от фашистских захватчиков в деревне Терехово прошла церемония захоронения останков 9 воинов Великой Отечественной, которые были подняты из земли конаковскими поисковиками.

***

Первый районный фестиваль хореографического искусства под названием «Танцевальный MIX» состоялся на сцене ДК «Современник». Его участниками стали лучшие хореографические коллективы Конаковского района. Предполагается, что фестиваль станет традиционным и со следующего года будет проходить в форме конкурса.

ДЕКАБРЬ



На территории сельского поселения «Завидово» прошла первая двухдневная историко-краеведческая конференция «Завидовские чтения», в числе её организаторов и спонсоров – муниципальные власти поселения «Завидово», общественный совет Конаковского района и ООО «Завидово Девелопмент».

***

Главное событие в Конаковском районе! 8 декабря в ДК «Современник» состоялась заключительная церемония награждения финалистов в девяти номинациях конкурса «Человек года-2017».

***

Самым ожидаемым событием в области молодежной политики стал форум конаковской молодежи, собравший самых активных, неравнодушных, успешных – всех тех, за кем будущее Конаковского района. Лейтмотивом форума стали слова: «Россия. Молодежь. Будущее».