"КОНАКОВКА" СТАЛА САМЫМ БОЛЬШИМ ДОРОЖНЫМ РЕМОНТОМ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ

Дорога от М-10 до Конаково стала самым крупным дорожным объектом,

отремонтированным в Тверской области в 2017 году

Самым крупным дорожным объектом, отремонтированным в Тверской области в 2017 году, стала автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково. Ремонт проведен на участке протяженностью 21,3 километра – от трассы М-10 до города Конаково – по современной технологии регенерации.

Президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета по повышению инвестиционной привлекательности регионов 27 декабря назвал современные дороги одной из составляющих благоприятного делового климата.

В Тверской области в приоритете – ремонт дорог, которые больше всего загружены и используются населением, предпринимателями, туристами, по которым движутся школьные и рейсовые автобусы.

«Этим объектам будет оказано первоочередное и самое пристальное внимание», – сказал Игорь Руденя в эфире передачи «Разговор с Губернатором» 23 декабря.

Глава региона также сообщил, что по обращениям жителей в план работ на 2018 год предполагается включить улицы Конаково.

Дорога «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково является туристическим маршрутом, ведет к Иваньковскому водохранилищу, Большому Завидово, туристско-рекреационному кластеру «Верхневолжский».

Объект ремонтировали по технологии регенерации, что подразумевает под собой переработку старого асфальтобетона с восстановлением его свойств. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеровали, после чего уложили три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Подрядчиком рядом с местом производства работ были смонтированы необходимые передвижные конструкции: дробильно-сортировочная установка для производства щебня нужной фракции, установка для приготовления асфальтогранулобетонной смеси (для укладки нижнего регенерируемого слоя) и асфальтобетонный завод.

Подвоз необходимых инертных материалов осуществлялся в круглосуточном режиме. Щебень доставляли баржами из Карелии: он считается наиболее прочным и обеспечивает высокую адгезию – сцепление с битумом.

Также на объекте вырублен кустарник в полосе отвода, укреплены обочины, отремонтированы 40 железобетонных труб, устроены 33 примыкания и съезда, 27 автобусных остановок. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлены барьерное ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также нанесена разметка термопластиком.

Кроме того, отремонтированы все четыре моста автодороги: через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучок.

Пресс-служба Правительства Тверской области.