ЮБИЛЕЙ МАРШАЛА ИВАНА КОНЕВА

В Тверской области отмечают 120-летие со дня рождения Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева



28 декабря 2017 года отмечается 120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза,дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева. В деревне Поддубки Калининского района, у бюста прославленному полководцу, состоится торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате.

«С именем Маршала Конева связаны события, которые сыграли решающую роль в истории тверского края и всей страны. С октября 1941 по август 1942 года Иван Степанович Конев был командующим Калининским фронтом. Он участвовал в историческом освобождении города Калинина в декабре 1941 года. В годы войны под руководством и при участии Конева блестяще организованы важнейшие операции, которые стали значимыми вехами на пути к Великой Победе», – отмечает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Решительность в проведении операций, близость к бойцам на передовой линии фронта принесли И.С. Коневу славу и народное звание «солдатского маршала».

В октябре 2017 года в деревне Поддубки был открыт бюст Маршалу Коневу. Событие приурочено к 76-й годовщине со дня начала Калининской оборонительной операции в годы Великой Отечественной войны. Бюст изготовлен и передан Калининскому району в рамках федерального проекта «Аллея российской славы».

В церемонии открытия приняли участие дочь Маршала – Наталья Ивановна Конева, члены семей других известных Маршалов Советского Союза – М.В. Захарова, В.Д. Соколовского, К.К. Рокоссовского.

Пресс-служба Правительства Тверской области.