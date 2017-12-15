Игорь Руденя принял участие в заседании Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин.

27 декабря Президент Владимир Путин провёл заседание Государственного Совета Российской Федерации, посвящённое вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Тверскую область на заседании представил Губернатор Игорь Руденя.

«Наращивание инвестиций, предпринимательской активности — это, безусловно, основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы регионов. Перед всеми – и федеральными, и региональными, и муниципальными структурами – стоит общая задача по привлечению инвестиций, созданию условий для открытия и эффективной работы предприятий, развитию регионов и повышению качества жизни людей», — обозначил Владимир Путин.

Главы регионов поделились успешным опытом работы в этом направлении.

«В Тверской области положительно себя зарекомендовало создание особой экономической зоны «Завидово». Также у нас действует Совет глав муниципальных образований, который активно работает с инвесторами. Мы будем делать упор на это, чтобы увеличить объемы инвестиций», - отметил Игорь Руденя, комментируя журналистам итоги заседания.

Кроме того, в Тверской области в текущем году утверждён порядок предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат по уплате части налога на имущество и прибыль. Обсуждается возможность выделения в аренду без проведения торгов земельных участков под значимые инвестпроекты.

Владимир Путин отметил эффективность Национальной предпринимательской инициативы — проекта по улучшению делового климата, который объединил усилия бизнеса, федеральной и региональной властей, Агентства стратегических инициатив. Благодаря её реализации отменены более 50 избыточных административных процедур.

«Необходимо и дальше совершенствовать законодательство. Настраивать его на поддержку деловых инициатив, на упрощение повседневной работы предпринимателей», — подчеркнул глава государства.

В числе важных задач также подготовка квалифицированных кадров, развитие системы профобразования совместно с деловыми кругами.

Ещё один фактор инвестиционной привлекательности территорий — их финансовая устойчивость. Для укрепления региональных экономик по инициативе Президента с 2018 года стартует программа реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, призванная сократить коммерческую долговую нагрузку и дефицит бюджетов. Особое внимание глав регионов Владимир Путин обратил на необходимость сокращения коммерческой долговой нагрузки.

«Все обязательства, взятые в рамках соглашений о реструктуризации, должны выполняться в полном объёме. Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств», — акцентировал Владимир Путин.

«Мы активно занимаемся этим процессом и замещаем все дорогие кредиты, чтобы высвободить деньги для развития реального сектора экономики. Тверской регион выполняет установки, которые были даны Президентом. Наша задача – к 2021 году существенно сократить задолженность в коммерческих банках», - отметил Игорь Руденя.

Справочно: В 2017 году Правительство Тверской области заключило 7 соглашений о сотрудничестве в рамках реализации инвестпроектов, которые предусматривают вложение свыше 11,6 млрд рублей инвестиций и создание более 1200 новых рабочих мест.

Всего в данный момент на территории Верхневолжья заявлено к реализации 67 проектов в разных отраслях с общим заявленным объёмом инвестиций около 469,7 млрд рублей Количество создаваемых рабочих мест — более 25,5 тысяч.

По итогам года завершается реализация 10 инвестиционных проектов на 14 млрд рублей. Наиболее крупные из них — строительство второй очереди издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» в Калининском районе, мебельной фабрики группы компаний «Феликс» в Торопце, запуск второй очереди «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах, строительство свиноводческого комплекса ООО «Коралл» на 270 тыс. голов в год в Бежецком районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.