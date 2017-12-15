СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Более 196 млн рублей дополнительно будет направлено

на социальные выплаты жителям Тверской области в 2017 году

Свыше 196,2 млн рублей будет направлено дополнительно на предоставление социальных выплат жителям Верхневолжья и повышение заработной платы соцработников в 2017 году. Соответствующие изменения в госпрограмму «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» внесены на заседании Правительства региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Объём дополнительных ассигнований из областного бюджета составил более 154 млн рублей, из федеральной казны — порядка 42 млн рублей.

«Хотел бы поблагодарить Президента и Правительство РФ за увеличение финансирования из федерального центра. Средства пойдут на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребёнка, единовременные и регулярные выплаты при устройстве в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на повышение оплаты труда социальных работников в рамках реализации «майских» указов Президента и другие социально значимые задачи», — обозначил Игорь Руденя.

Финансирование на ежемесячные выплаты семьям, где появился третий или последующие дети, увеличено на 38,1 млн рублей. Ожидается, что всего в текущем году получателями этой формы поддержки станут 6240 многодетных семей Тверской области. Программа работает на территории региона с 2013 года. Сейчас размер пособия составляет более 10300 рублей в месяц.

Более 9,3 млн рублей направляется дополнительно на поддержку семей с приёмными детьми. Свыше 2 млн рублей предназначено на приобретение жилья для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Максатихинском и Калининском районах.

1,2 млн рублей — средства, заложенные дополнительно на увеличение заработной платы социальным работникам.

Пресс-служба Правительства Тверской области.