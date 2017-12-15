ТВЕРСКОЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ МУЗЕЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

В 2017 году Тверской императорский дворец посетили более 27 тысяч школьников Верхневолжья

В текущем году 27270 учеников 8-11 классов школ Верхневолжья посетили Тверской императорский дворец с экскурсиями в рамках проекта «Нас пригласили во дворец». Программа стартовала в январе по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

«Детей нужно воспитывать, просвещать. Это непрерывный процесс, который даст свои плоды. Императорский дворец является историческим наследием, жемчужиной Тверской области. На следующий год заложили финансирование на развитие близлежащей инфраструктуры. Это рядом находящиеся здания, в частности, государственный объединённый музей. Также планируется благоустройство территории, приведение в порядок дворцового сада, завершение восстановления Спасо-Преображенского собора», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания регионального Правительства 26 декабря.

Экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» разработаны с учётом учебных программ и направлены на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей. Ребятам показывают интерьеры дворца и экспонаты областной картинной галереи, рассказывают о значимых датах истории государства, выдающихся деятелях политики, культуры.

Бесплатные посещения императорского дворца для школьников Тверской области будут проводиться ежегодно. Муниципальные образования получают субсидии на организацию поездок в Тверь из регионального бюджета. Также предусмотрено горячее питание учащихся. Финансирование проекта в текущем году составило более 8,6 млн рублей.

Тверской императорский дворец официально открыт после реставрации 30 ноября. В торжественной церемонии приняли участие Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Игорь Руденя и другие почётные гости.

Дворцовый комплекс является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

Реставрация дворца началась в 2012 году по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

За счёт бюджета Тверской области проведены ремонтно-реставрационные работы в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища. Объем финансирования – более 1,2 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.