ВНЕШЭКОНОМБАНК ОТБЕРЕТ ПРОЕКТЫ И ДАСТ ДЕНЕГ

В Тверской области официальный представитель Внешэкономбанка будет отбирать инвестпроекты для финансирования

Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках внедрения новой модели работы определил региональных менеджеров в 52 субъектах РФ, в том числе и в Тверской области. Они будут отбирать инвестпроекты, которые смогут получить финансирование банка. Официальным представителем ВЭБа на территории Верхневолжья стал заместитель директора по развитию ООО «Технопарк «РжевАгроСнаб» Иван Монахов.

О необходимости создания в регионах благоприятных условий для эффективного труда, инвестиций, деловой инициативы говорил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» 23 декабря.

Поддержка предпринимателей, рост инвестиционной привлекательности территорий — приоритетные направления в развитии экономики Тверской области.

«Сегодня мы стремимся создавать комфортные условия для привлечения и развития инвесторов. Очень важно обеспечить реализацию в регионе крупных проектов, которые дадут новые рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Взаимодействие с Внешэкономбанком позволит формировать новые внебюджетные источники для реализации инвестиционных проектов в тверском регионе. В работе над инвестпроектами планируется активно задействовать меры государственной поддержки.

Региональные менеджеры будут отбирать проекты с объёмом инвестиций от 1 млрд рублей и сроком реализации от 5 лет, которые соответствуют стратегическим приоритетам ВЭБа (промышленность высоких переделов, конверсия предприятий оборонно-промышленного комплекса, инновации в рамках национально-технологической инициативы, поддержка экспорта и инфраструктурные проекты), а также проекты для фабрики проектного финансирования.

Справочно: По итогам 2017 года в Тверской области завершается реализация 9 крупных проектов с общим заявленным объёмом инвестиций более 14 млрд рублей и созданием около 1,5 тыс. рабочих мест.

Наиболее крупные проекты — запуск первой очереди центра обработки данных ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» в Удомле, открытие второй очереди ООО «ИПК «Парето-Принт» в Калининском районе, второй очереди научно-производственного комплекса «Хамильтон Стандард - Наука» в Кимрах, строительство мебельной фабрики группы компаний «Феликс» в Торопце.

В текущем году заключено 8 инвестиционных соглашений, предусматривающих инвестирование в экономику региона свыше 11,6 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. рабочих мест.

Всего в настоящее время на территории Верхневолжья к реализации заявлено 70 инвестпроектов с общим объёмом вложений 470 млрд рублей и сроком реализации до 2025 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области/